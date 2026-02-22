Activan Operativo Muralla en Nuevo León tras hechos violentos en Reynosa, Tamaulipas

México
/ 22 febrero 2026
    Activan Operativo Muralla en Nuevo León tras hechos violentos en Reynosa, Tamaulipas
    Nuevo León activó el Operativo Muralla para frenar el ingreso a su territorio de grupos armados provenientes de otros estados. CORTESÍA

La ola de violencia concuerda con el abatimiento del máximo líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera, mejor conocido como ‘El Mencho’

Monterrey, Nuevo León.- Tras los disturbios registrados en Reynosa, Tamaulipas, luego de darse a conocer la muerte de Nemesio Oseguera, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un operativo en Jalisco, Nuevo León activó el Operativo Muralla para frenar el ingreso a su territorio de grupos armados provenientes de otros estados.

A través de un comunicado, el gobierno estatal informó que Fuerza Civil reforzó la vigilancia este domingo ante los hechos violentos:

“La institución policial activó el Operativo Muralla para prevenir la incursión de grupos armados procedentes de otros estados y reforzó la presencia en carreteras mediante la División Caminos, como medida de prevención”, estableció.

TE PUEDE INTERESAR: FGR inicia investigación por muerte de ‘El Mencho’, líder del CJNG: confirma Ernestina Godoy

Fuerza Civil destacó que el CJNG no tiene una presencia significativa en Nuevo León; sin embargo, la policía estatal mantiene la alerta para garantizar la tranquilidad de quienes viven y visitan el estado.

FUERZA CIVIL DE NUEVO LEÓN FRENÓ INTENTO DE BLOQUEO CARRETERO

Uniformados frenaron un intento de ‘narcobloqueo’ en la vía Monterrey-Reynosa, a la altura de General Bravo, y mantienen vigilancia por aire y tierra en medio de la situación de violencia que se vive en Reynosa.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Nuevo León emitió una ficha informativa en la que asegura que actualmente la vía se encuentra liberada y que se ejecutaron acciones de forma inmediata.

TE PUEDE INTERESAR: Jalisco, Guanajuato y Michoacán entre los estados donde SEP canceló clases tras caída de ‘El Mencho’

“Derivado de la situación de riesgo que se presentó en Reynosa, Tamaulipas, se reportaron bloqueos en la vía Monterrey-Reynosa, que ya se encuentran liberados”, precisó la autoridad.

Agregó que la obstrucción fue retirada de inmediato por policías estatales y se restableció la circulación vial en la zona.

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

