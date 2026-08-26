Abaten a civiles armados en Operativo Muralla en la zona norte de NL

Por: Aracely Chantaka

Tres intervenciones realizadas en los ayuntamientos de Anáhuac y Lampazos, Nuevo León, dejaron un saldo de cinco civiles armados abatidos, cuatro detenidos, así como el aseguramiento de siete armas largas, dos vehículos, municiones, equipo táctico y balístico.

Labores de inteligencia, investigación y seguimiento de objetivos llevó a elementos de Fuerza Civil a activar el Operativo Muralla en esa zona rural del norte del estado.