Abaten a civiles armados en Operativo Muralla en la zona norte de NL
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En los hechos también fueron detenidas cuatro personas, informaron las autoridades estatales este miércoles
Por: Aracely Chantaka
Tres intervenciones realizadas en los ayuntamientos de Anáhuac y Lampazos, Nuevo León, dejaron un saldo de cinco civiles armados abatidos, cuatro detenidos, así como el aseguramiento de siete armas largas, dos vehículos, municiones, equipo táctico y balístico.
Labores de inteligencia, investigación y seguimiento de objetivos llevó a elementos de Fuerza Civil a activar el Operativo Muralla en esa zona rural del norte del estado.
Las acciones se desplegaron particularmente sobre el corredor de la carretera libre a Colombia, en coordinación con efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Como resultado se reportan tres intervenciones con el saldo mencionado.
Durante las acciones se tuvo conocimiento de una persona civil con una lesión leve producida por una esquirla, recibiendo atención médica inmediata en el lugar. En el sitio se mantiene la presencia de Fuerza Civil y la Defensa mientras continúan las labores de investigación.