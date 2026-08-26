Abaten a civiles armados en Operativo Muralla en la zona norte de NL

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    Abaten a civiles armados en Operativo Muralla en la zona norte de NL
    Fuerza Civil en el Operativo Muralla, NL Fuerza Civil

En los hechos también fueron detenidas cuatro personas, informaron las autoridades estatales este miércoles

Por: Aracely Chantaka

Tres intervenciones realizadas en los ayuntamientos de Anáhuac y Lampazos, Nuevo León, dejaron un saldo de cinco civiles armados abatidos, cuatro detenidos, así como el aseguramiento de siete armas largas, dos vehículos, municiones, equipo táctico y balístico.

Labores de inteligencia, investigación y seguimiento de objetivos llevó a elementos de Fuerza Civil a activar el Operativo Muralla en esa zona rural del norte del estado.

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Las acciones se desplegaron particularmente sobre el corredor de la carretera libre a Colombia, en coordinación con efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Como resultado se reportan tres intervenciones con el saldo mencionado.

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Durante las acciones se tuvo conocimiento de una persona civil con una lesión leve producida por una esquirla, recibiendo atención médica inmediata en el lugar. En el sitio se mantiene la presencia de Fuerza Civil y la Defensa mientras continúan las labores de investigación.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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