Abaten a “El Meny Carranza” en Sonora tras operativo de la Marina

Murió Francisco “N”, alias “El Meny Carranza”, durante un tiroteo con las fuerzas de seguridad en el estado de Sonora . Las autoridades estatales y federales lo consideraban un criminal peligroso y uno de los principales responsables de la violencia en la zona.

El operativo estuvo a cargo de la Marina junto con el equipo de Seguridad Nacional. Los hechos ocurrieron en el poblado de San Antonio, donde los agentes realizaban patrullajes de rutina cuando varios hombres armados les empezaron a disparar. Al defenderse del ataque, los uniformados mataron a “El Meny Carranza”.

HUBIERON ARRESTADOS EN EL LUGAR

Cuatro personas fueron arrestadas en el lugar después del intercambio de disparos. Además de las detenciones, los agentes aseguraron siete armas de fuego, 45 cargadores con balas, varios vehículos y equipo que utilizaba el grupo criminal.