Abaten a “El Meny Carranza” en Sonora tras operativo de la Marina
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
El enfrentamiento en San Antonio dejó cuatro detenidos y el aseguramiento de armas de fuego, vehículos y equipo táctico.
Murió Francisco “N”, alias “El Meny Carranza”, durante un tiroteo con las fuerzas de seguridad en el estado de Sonora. Las autoridades estatales y federales lo consideraban un criminal peligroso y uno de los principales responsables de la violencia en la zona.
El operativo estuvo a cargo de la Marina junto con el equipo de Seguridad Nacional. Los hechos ocurrieron en el poblado de San Antonio, donde los agentes realizaban patrullajes de rutina cuando varios hombres armados les empezaron a disparar. Al defenderse del ataque, los uniformados mataron a “El Meny Carranza”.
HUBIERON ARRESTADOS EN EL LUGAR
Cuatro personas fueron arrestadas en el lugar después del intercambio de disparos. Además de las detenciones, los agentes aseguraron siete armas de fuego, 45 cargadores con balas, varios vehículos y equipo que utilizaba el grupo criminal.
HABÍA RECOMPENSA POR SU RECAPTURA
El hombre abatido tenía antecedentes con la justicia y era buscado desde hace tiempo. “El Meny Carranza” se había escapado de la cárcel CERESO 2 de Hermosillo, por lo que las autoridades ofrecían una recompensa a quien diera información para volver a capturarlo.