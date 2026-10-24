Vinculan a proceso a ‘El Talibán’ de ‘Los Chapitos’; le ratifican prisión preventiva oficiosa

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    Vinculan a proceso a ‘El Talibán’ de ‘Los Chapitos’; le ratifican prisión preventiva oficiosa
    Jesús Abraham García Perales, integrante del Cártel de Sinaloa, fue detenido el 17 de octubre en Mazatlán. Cortesía

García Perales quedó preso en el Centro Federal de Reinserción Social No.8, localizado en Guasave

SINALOA.- Un juez federal vinculó a proceso a Jesús Abraham García Perales “El Talibán”, presunto integrante de la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, por los crímenes de portación de arma de fuego, posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Además, el juzgador le ratificó la prisión preventiva oficiosa, por lo que quedó preso en el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) No.8, localizado en Guasave, Sinaloa.

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Además, fijó a la Fiscalía General de la República (FGR) un plazo de cuatro meses de investigación complementaria, durante la continuación de la audiencia inicial.

Dicha dependencia, a cargo de la fiscal general Ernestina Godoy, informó que en la diligencia el Ministerio Público Federal expuso los datos de prueba necesarios con el propósito de que el juzgador determinara la vinculación a proceso de “El Talibán”, identificado como supuesto miembro de “Los Chapitos”.

ASÍ FUE LA DETENCIÓN DE “EL TALIBÁN” EN MAZATLÁN

Esta detención se llevó a cabo luego de que agentes federales realizaran labores de inspección, seguridad y vigilancia en la colonia López Mateos, situada en Mazatlán, Sinaloa.

De acuerdo con las autoridades, los elementos observaron descender de un vehículo a una persona armada. Por este hecho, aseguraron a Jesús Abraham García Perales “El Talibán”, junto con un arma de fuego tipo fusil, 180 cartuchos, seis cargadores y un vehículo.

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A la persona mencionada en el comunicado se le presume inocente, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente, indicó la Fiscalía.

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