Abaten a ‘El Texas’, presunto líder de ‘Los Chapitos’, en Culiacán; detienen a cuatro personas

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    Abaten a ‘El Texas’, presunto líder de ‘Los Chapitos’, en Culiacán; detienen a cuatro personas
    Durante un operativo de elementos de las Fuerzas Armadas para la desarticularon una célula delictiva de Los Chapitos, abatieron a Cristhian Guadalupe ‘N’, alias ‘Texas’. DEFENSA

El personal militar fue agredido y repelió la agresión, lo que también concluyó en la detención de cuatro personas y aseguraron armas

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que durante un operativo de elementos de las Fuerzas Armadas para la desarticularon una célula delictiva de Los Chapitos, abatieron a Cristhian Guadalupe ‘N’, alias ‘Texas’, identificado como jefe de plaza en Culiacán, Sinaloa, y principal generador de violencia, relacionado con homicidios, secuestros, extorsiones y robo de vehículos en la región

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, el personal militar fue agredido y repelió la agresión.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/detienen-en-sinaloa-a-gabriel-nicolas-martinez-presunto-operador-de-los-chapitos-conocido-como-el-gabito-AC21101616

Además, fueron detenidas cuatro personas y se aseguraron armas largas, granadas, cartuchos, droga, equipo táctico, equipo de radiocomunicación y vehículos.

En un mensaje en redes sociales este miércoles, el secretario de Seguridad señaló que “este resultado se suma a las detenciones recientes de operadores relevantes del Cártel del Pacífico, realizadas por @Defensamx1, @GN_MEXICO_, @SEMAR_mx, @SSPCMexico, autoridades de Sinaloa y @FGRMexico”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/quienes-son-los-rugrats-el-brazo-armado-de-los-mayos-cuyo-lider-enfrenta-cargos-por-narcoterrorismo-en-eu-GB22011403

Destacó que el agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) junto a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, desarticularon la célula delictiva afirmando que “el personal militar fue agredido y, al repeler el ataque en defensa de su integridad, perdió la vida Cristhian Guadalupe ‘N’, alias ‘Texas’”.

VIOLENCIA EN SINALOA

El pasado lunes 6 de julio, el Gabinete de Seguridad federal de México informó que al menos diez presuntos delincuentes y un marino murieron tras registrarse dos enfrentamientos armados consecutivos el domingo en los municipios de Mazatlán y El Rosario, en Sinaloa.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/buscan-a-casco-81-operador-de-los-chapitos-JL21918753

Los enfrentamientos se dieron en un contexto de recrudecimiento de los operativos realizados por la Armada y las fuerzas de seguridad mexicana en esta región del país para combatir el crimen organizado y el narcotráfico.

Sinaloa vive una crisis de violencia desde septiembre de 2024 a causa de la guerra interna del Cartel de Sinaloa, y su gobernador, Rubén Rocha Moya, quien fue acusado por Estados Unidos hace unos meses de colaborar con el grupo criminal Los Chapitos, liderado por los hijos del líder detenido Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán.

(Con información de EFE y El Universal)

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Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

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Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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