Aboga México por la paz y el desarme nuclear a 80 años de Hiroshima

México
/ 6 agosto 2025
    A través de un comunicado reiteran la importancia de tener un papel proactivo en el mantenimiento de la seguridad | Foto: AP Vanguardia

La SRE recuerda el bombardeo atómico y hace un llamado por la pacificación

CDMX.- A través de un comunicado la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) del Gobierno Federal recordó el bombardeo atómico en Hiroshima, que se registró hace 80 años.

En la misiva, la dependencia a cargo de Juan Ramón de la Fuente, aboga por redoblar esfuerzos por la paz, en el marco de los conflictos actuales en el mundo.

“Este día nos convoca a redoblar esfuerzos por la paz, la no proliferación y el desarme nuclear, en beneficio de las generaciones presentes y futuras”, señala la SRE.

A 80 años del bombardeo atómico en Hiroshima se honra la memoria de las víctimas y se hace un reconocimiento a su profundo impacto humanitario, señaló la dependencia.

En el documento añaden que en la Asamblea General de las Naciones Unidas, la representación de México ha manifestado su oposición a las armas nucleares y reconoce que actualmente son la mayor amenaza global.

El embajador y representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Héctor Vasconcelos, ha abogado por mecanismo imparciales y objetivos para evaluar la violación de resoluciones del Consejo de Seguridad sobre el programa nuclear coreano.

La SRE hace un llamado a que la Asamblea General adopte “un papel más proactivo en el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales”.

