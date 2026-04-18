Abren debate en redes sociales por fracking y alzas en la canasta básica

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México
/ 18 abril 2026
    Abren debate en redes sociales por fracking y alzas en la canasta básica
    Esta semana, la presidenta Sheinbaum presentó un comité de expertos que analizará viabilidad de la explotación del gas no convencional. Presidencia

Análisis de MW Group muestras que en redes sociales, los usuarios abrieron la conversación sobre estos dos temas

CDMX.— El debate público en redes sociales en México se concentró en los últimos días en dos temas que han generado alta polarización: la posible apertura al fracking y el incremento en los precios de la canasta básica, en medio de un entorno internacional marcado por la confrontación entre Donald Trump y el papa León XIV.

De acuerdo con el más reciente análisis de conversación sociodigital de MW Group, el tema energético cobró relevancia luego de que el gobierno federal planteara revisar el uso del fracking bajo nuevas tecnologías. Esto detonó críticas en plataformas como X, donde usuarios señalaron una supuesta incongruencia, al recordar que anteriormente se había rechazado esta práctica.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/comite-cientifico-integrado-por-la-unam-uadec-ipn-y-uanl-evalua-extraccion-de-gas-coahuila-OG20047779

Las posturas se dividieron entre quienes advierten que no existe un fracking ambientalmente seguro y quienes respaldan la posibilidad de aplicar métodos con menor impacto ecológico. También surgieron señalamientos sobre presuntos intereses económicos y presiones internacionales detrás de esta apertura.

En paralelo, el aumento en el precio de productos básicos —especialmente la tortilla— generó una oleada de reacciones. Usuarios atribuyeron el encarecimiento a factores como la inseguridad, la extorsión y el alza en costos operativos, mientras que otros cuestionaron la respuesta oficial, acusando falta de sensibilidad ante el impacto económico en los hogares.

$!La tortilla es uno de los productos que estaría expuesto a aumentos debido a los distintos factores locales e internacionales.
La tortilla es uno de los productos que estaría expuesto a aumentos debido a los distintos factores locales e internacionales. Cuartoscuro

El informe destaca que incluso se difundieron datos sobre incrementos de entre dos y cuatro pesos en el precio de la tortilla, así como reportes de que la canasta básica ha registrado aumentos anuales superiores al 8 por ciento.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/acepta-claudia-sheinbaum-ligero-aumento-en-precio-de-la-tortilla-LE20064780

En este contexto, la conversación digital también estuvo influida por la polémica internacional entre Trump y el papa León XIV, la cual generó memes, críticas y posicionamientos divididos. La difusión de una imagen generada con inteligencia artificial en la que el exmandatario estadounidense aparece caracterizado como Jesucristo intensificó la discusión, sumando un componente ideológico y religioso al clima de polarización.

Analistas advierten que la coincidencia de estos temas —energía, costo de vida y tensiones políticas internacionales— ha elevado los riesgos de desgaste político y social, al reflejar un entorno de creciente inconformidad y debate en el espacio digital.

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Javier Rodríguez

Javier Rodríguez

Periodista, editor. Cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León, con diplomados en periodismo por la UNAM, UDLAP, Ibero y la Fundación Gabo. Cuenta con un diplomado en Comunicación Corporativa por la Universidad Anáhuac.

Ha sido editor de portada de El Guardián, jefe de Información en El Mundo de Córdoba y editor de reportajes en Obras, de Grupo Expansión.

Desde 2015 es editor de portada en Vanguardia, así como líder de la mesa de Nacional, Internacional, Dinero y Opinión.

Ha publicado y colaborado en medios como Vanguardia, El Guardián, Grupo Radio Alegría, Multimedios, Reporte Índigo, Televisa, CNN en Español, Obras, Expansión, Mediotiempo... y hasta en Quién.

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