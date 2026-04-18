Abren debate en redes sociales por fracking y alzas en la canasta básica

CDMX.— El debate público en redes sociales en México se concentró en los últimos días en dos temas que han generado alta polarización: la posible apertura al fracking y el incremento en los precios de la canasta básica, en medio de un entorno internacional marcado por la confrontación entre Donald Trump y el papa León XIV. De acuerdo con el más reciente análisis de conversación sociodigital de MW Group, el tema energético cobró relevancia luego de que el gobierno federal planteara revisar el uso del fracking bajo nuevas tecnologías. Esto detonó críticas en plataformas como X, donde usuarios señalaron una supuesta incongruencia, al recordar que anteriormente se había rechazado esta práctica.

En el tema del fracking sí estoy con Claudia. pic.twitter.com/Sd50wyrkWc — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) April 15, 2026

Las posturas se dividieron entre quienes advierten que no existe un fracking ambientalmente seguro y quienes respaldan la posibilidad de aplicar métodos con menor impacto ecológico. También surgieron señalamientos sobre presuntos intereses económicos y presiones internacionales detrás de esta apertura. En paralelo, el aumento en el precio de productos básicos —especialmente la tortilla— generó una oleada de reacciones. Usuarios atribuyeron el encarecimiento a factores como la inseguridad, la extorsión y el alza en costos operativos, mientras que otros cuestionaron la respuesta oficial, acusando falta de sensibilidad ante el impacto económico en los hogares.

El informe destaca que incluso se difundieron datos sobre incrementos de entre dos y cuatro pesos en el precio de la tortilla, así como reportes de que la canasta básica ha registrado aumentos anuales superiores al 8 por ciento.

En este contexto, la conversación digital también estuvo influida por la polémica internacional entre Trump y el papa León XIV, la cual generó memes, críticas y posicionamientos divididos. La difusión de una imagen generada con inteligencia artificial en la que el exmandatario estadounidense aparece caracterizado como Jesucristo intensificó la discusión, sumando un componente ideológico y religioso al clima de polarización.

🌽⚠️A partir del 15 de abril, el precio de la tortilla aumentará entre 2 y 4 pesos y no hay manera de evitarlo.



“Ya es muy tarde”, me dice Homero López, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla.



Homero menciona que en la Ciudad de México y el Estado de México, la tortilla... pic.twitter.com/PZu8Q3r4jg — Azucena Uresti (@azucenau) April 14, 2026

Analistas advierten que la coincidencia de estos temas —energía, costo de vida y tensiones políticas internacionales— ha elevado los riesgos de desgaste político y social, al reflejar un entorno de creciente inconformidad y debate en el espacio digital.

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