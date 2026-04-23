Abren investigación ‘automática’ por albergar a hijo de Marcelo Ebrard en embajada

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México
/ 23 abril 2026
    Abren investigación ‘automática’ por albergar a hijo de Marcelo Ebrard en embajada
    Sheinbaum dijo que Anticorrupción y Buen Gobierno definirá si se violó alguna norma. CUARTOSCURO

La presidenta Sheinbaum informó que se presentaron quejas por el tema ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum señaló este jueves que su Gobierno abrió de “manera automática” una investigación al titular de la Secretaría de Economía (SE), Marcelo Ebrard, tras revelarse que su hijo residió durante unos seis meses en la embajada de México en el Reino Unido entre 2021 y 2022, cuando el ahora funcionario encabezaba la Cancillería.

“Hubo solicitudes a la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, quejas, y de manera automática tiene que abrirse la investigación”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

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La gobernante mexicana precisó que corresponde a esa dependencia revisar si en el caso “se violó alguna norma” y determinar si existió alguna falta legal o jurídica.

“Lo que hay que ver es si hay alguna falta legal, jurídica. Y en todo caso normar, si no existen esas normas, normar las características de las embajadas”, agregó.

Las declaraciones de Sheinbaum se producen después de que Ebrard admitiera la semana pasada que su hijo, Marcelo Patrick Ebrard Ramos, permaneció aproximadamente medio año en la sede diplomática mexicana en Londres, entre 2021 y 2022, durante la gestión de Josefa González Blanco como embajadora.

No obstante, el actual titular de Economía negó que se hubieran utilizado recursos públicos de manera indebida y aseguró que su decisión respondió a una preocupación personal como padre, en medio de la pandemia de la COVID-19.

“No veo en ello ningún abuso de mi parte, salvo la preocupación de un papá por un hijo. No usamos ningún recurso indebidamente”, afirmó entonces Ebrard.

La polémica surgió tras la publicación del reportaje Los huéspedes VIP de la embajada de Londres, del diario El Universal, en el que se señaló que el hijo del funcionario vivió en la residencia diplomática mientras realizaba estudios en el Reino Unido.

Ebrard explicó que la entonces embajadora le ofreció alojar a su hijo “como un hijo” durante el tiempo que fuera necesario, en el contexto de las restricciones sanitarias vigentes por la pandemia.

El pasado 8 de abril, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, informó que el Órgano Interno de Control (OIC) de la Cancillería ya revisaba posibles actos de corrupción en la embajada mexicana en el Reino Unido, tras reportes entregados por la exembajadora González Blanco sobre presuntas irregularidades administrativas y financieras.

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