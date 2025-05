Abstención en elección judicial fortalecería al oficialismo: expertos

El no votar en la elección, con el argumento de no convalidar un fraude, podría ser contraproducente y fortalecer al partido que se encuentra en el poder, ya que eso permitiría que ganen los candidatos afines.

Tras exponer estos dos casos, descartó que el abstencionismo sea la solución para protestar o manifestar su rechazo por la elección popular de ministros, magistrados y jueces.

En este sentido, considera que participar en la elección podría concluir en que se elijan a candidatos “que si valen la pena” para ocupar un cargo en el Poder Judicial de la Federación.

Espinosa Silis consideró que es mejor tener en el máximo tribunal del país, o en cualquier otro órgano “una resistencia de dos, a que se lleven los nueve”.

“Al menos va a pasar lo que pasa hoy en la sala Superior, que con sus votos particulares señalan los abusos y los excesos, de la otra manera no nos vamos a enterar nunca”, mencionó.

Lorenzo Córdova, expresidente del Instituto Nacional Electoral (INE), coincidió en que votar en la elección judicial representa un dilema, ya que de hacerlo representa “legitimar una elección que no es democrática”.

Aunque también al participar se pueden elegir a candidatos que no sean afines al oficialismo, por lo que podría ser una alternativa para las personas que desean votar aunque estén en contra del proceso electoral.

“Hay candidatos a jueces o magistrados por los que yo votaría, y que me gustaría que llegaran, si no voto, pues es más difícil que lleguen, ese es el gran dilema en el que estamos. Hoy, no votar es también una manera de defender la democracia, claro, no votando los dejamos que se adueñen de todo”, puntualizó.