Absuelven a acusado por espionaje con software Pegasus en sexenio de Peña Nieto

México
/ 11 noviembre 2025
    Absuelven a acusado por espionaje con software Pegasus en sexenio de Peña Nieto
    Peña Nieto rechazó el señalamiento y dijo que él no estaba facultado para asignar contratos a empresas o prestadores de servicios. FOTO: CUARTOSCURO

No acreditaron que García usara el malware para interceptar las comunicaciones de la periodista Carmen Aristegui

Un tribunal federal ratificó la sentencia absolutoria en favor de Juan Carlos García Rivera, el único acusado por espionaje con el software israelí Pegasus en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Después de un año y nueve meses de estudiar el caso, el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en esta ciudad resolvió en segunda instancia que la Fiscalía General de la República (FGR) no acreditó que García usara el malware para interceptar las comunicaciones de la periodista Carmen Aristegui.

Por ello, ratificó la sentencia dictada el 12 de enero de 2024 por Luis Benítez Alcántara, juez de Control en el Reclusorio Sur, quien lo absolvió en primera instancia por el delito de intervención de comunicaciones privadas.

“Queda incólume la conclusión de la a quo (juez), respecto a que la fiscalía no aporta el material probatorio suficiente, aun teniendo esa carga; en consecuencia, prevalece el principio de presunción de inocencia del que goza el acusado”, sentenció el colegiado.García Rivera era empleado de Grupo KBH, cuyo dueño, Uri Emmanuel Ansbacher, era proveedor del software Pegasus para el Gobierno federal en el sexenio de Peña Nieto.

La FGR lo acusó de usar el sistema Pegasus para intervenir el teléfono celular de Aristegui sin autorización judicial, de enero de 2015 a julio de 2016, cuando el equipo de la periodista desarrollaba su investigación de la “Casa Blanca”.

El juez Benítez lo exoneró en primera instancia porque consideró que la acusación de la FGR partía de dos premisas falsas, una, que García era el único que podía operar ese sistema y que los instrumentos que operaba tenían la capacidad para poder instalar el sistema de espionaje.

$!Absuelven a acusado por espionaje con software Pegasus en sexenio de Peña Nieto

Y dos, que el testigo protegido “Zeus”, que declaró en su contra, no era un testimonio único.Si bien apeló dicha resolución, ahora el tribunal concluyó que los argumentos o agravios de la Fiscalía fueron inoperantes para controvertir esas “razones torales” por las que el juez absolvió a García.

García Rivera fue detenido el 1 de noviembre de 2021 en Querétaro y cinco días después fue vinculado a proceso. El 12 de enero de 2024, cuando fue absuelto, abandonó el Reclusorio Sur.

En julio pasado el diario israelí The Marker dio a conocer que dos empresarios que comercializaban equipos de espionaje en México presuntamente beneficiaron con 25 millones de dólares al expresidente Peña Nieto.

Según el rotativo, uno de los proveedores era Avishai Neriah y el otro Uri Ansbacher, quien era dueño de Grupo KBH, precisamente para el que trabajaba García Rivera.

Ambos recurrieron a un arbitraje para resolver sus diferencias sobre lo que calificaron como la “inversión” que hicieron en el exmandatario, de acuerdo con la publicación.

Peña Nieto rechazó el señalamiento y dijo que él no estaba facultado para asignar contratos a empresas o prestadores de servicios.

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

