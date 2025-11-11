$!Absuelven a acusado por espionaje con software Pegasus en sexenio de Peña Nieto

Un tribunal federal ratificó la sentencia absolutoria en favor de Juan Carlos García Rivera, el único acusado por espionaje con el software israelí Pegasus en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Después de un año y nueve meses de estudiar el caso, el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en esta ciudad resolvió en segunda instancia que la Fiscalía General de la República (FGR) no acreditó que García usara el malware para interceptar las comunicaciones de la periodista Carmen Aristegui.

TE PUEDE INTERESAR: Batalla el AIFA para encontrar consultora para desarrollar nuevas rutas

Por ello, ratificó la sentencia dictada el 12 de enero de 2024 por Luis Benítez Alcántara, juez de Control en el Reclusorio Sur, quien lo absolvió en primera instancia por el delito de intervención de comunicaciones privadas.

“Queda incólume la conclusión de la a quo (juez), respecto a que la fiscalía no aporta el material probatorio suficiente, aun teniendo esa carga; en consecuencia, prevalece el principio de presunción de inocencia del que goza el acusado”, sentenció el colegiado.García Rivera era empleado de Grupo KBH, cuyo dueño, Uri Emmanuel Ansbacher, era proveedor del software Pegasus para el Gobierno federal en el sexenio de Peña Nieto.

La FGR lo acusó de usar el sistema Pegasus para intervenir el teléfono celular de Aristegui sin autorización judicial, de enero de 2015 a julio de 2016, cuando el equipo de la periodista desarrollaba su investigación de la “Casa Blanca”.

El juez Benítez lo exoneró en primera instancia porque consideró que la acusación de la FGR partía de dos premisas falsas, una, que García era el único que podía operar ese sistema y que los instrumentos que operaba tenían la capacidad para poder instalar el sistema de espionaje.