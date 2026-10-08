Acapulco inundado: Tormenta tropical Simón provoca graves inundaciones y deslaves

Las lluvias provocadas por la tormenta tropical Simón causaron graves inundaciones, deslaves y vehículos varados en las calles de Acapulco. Las autoridades locales ya desplegaron operativos de auxilio en las zonas más afectadas.

La avenida Costera Miguel Alemán y el Bulevar de las Naciones registraron inundaciones severas tras las intensas precipitaciones. En varios puntos el agua superó medio metro de altura, lo que paralizó el tránsito vehicular. Decenas de vehículos quedaron varados en las arterias viales de la ciudad. Varios conductores tuvieron que abandonar sus automóviles al ser arrastrados por la corriente o quedar atrapados en los encharcamientos.

Los deslaves en zonas altas provocaron el arrastre de tierra y desechos hacia las avenidas principales. Equipos de Protección Civil trabajan en la limpieza para liberar el paso. SUSPENDEN CLASES Y CIERRAN EL PUERTO DE GUERRERO La Secretaría de Educación decretó la suspensión de clases en todos los niveles educativos para Acapulco y la Costa Grande. La medida busca evitar riesgos durante el traslado de estudiantes y docentes. El puerto de Acapulco fue cerrado a la navegación debido al oleaje elevado generado por el fenómeno meteorológico. Las actividades marítimas y recreativas en las playas quedaron totalmente suspendidas. Las fuerzas de seguridad auxilian a la población realizando recorridos en patrullas y camionetas oficiales para trasladar a las personas que quedaron varadas en las vialidades inundadas.

MANTIENEN VIGILANCIA POR AVANCE DE LA TORMENTA SIMÓN La tormenta tropical Simón continúa generando lluvias intensas en la costa de Guerrero. Se espera que las precipitaciones continúen durante las próximas horas con rachas de viento fuertes. Las autoridades recomiendan extremar precauciones y evitar salir de casa si no es estrictamente necesario. Se pide a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales.