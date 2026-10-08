Detienen en Zacatlán a Juan Lira ‘El Moco’, excandidato de Chignahuapan ligado al huachicol

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México
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    Detienen en Zacatlán a Juan Lira ‘El Moco’, excandidato de Chignahuapan ligado al huachicol
    Detención de Juan Lira Maldonado, ‘El Moco’, en Zacatlán, Puebla. X

Autoridades federales y de Puebla capturan al presunto líder huachicolero en un operativo conjunto; lo señalan por robo de combustible en la Sierra Norte.

Juan Lira Maldonado, conocido como ‘El Moco’, fue detenido en el municipio de Zacatlán, Puebla. Las autoridades lo identifican como un presunto líder delictivo dedicado al robo de combustible en la Sierra Norte del estado.

El arresto se logró mediante un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales. En la captura participaron elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Policía Estatal de Puebla y la Policía Municipal de Zacatlán.

¿CÓMO OCURRIÓ LA CAPTURA EN EL MUNICIPIO?

La captura ocurrió tras un percance de tránsito en las calles de Zacatlán. Al ser abordado e identificado por las autoridades, los efectivos procedieron a asegurarlo de inmediato para evitar su fuga.

A ‘El Moco’ le aseguraron efectivo y equipos de comunicación al momento de su arresto. Durante la presentación del detenido, las fuerzas de seguridad exhibieron fajos de billetes en moneda nacional y radios que llevaba consigo.

¿QUIÉN ES JUAN LIRA MALDONADO, ALIAS ‘EL MOCO’?

Juan Lira Maldonado fue candidato a la alcaldía de Chignahuapan en las elecciones de 2024. Compitió bajo las siglas del partido Fuerza por México, en un proceso electoral que posteriormente fue anulado por las autoridades debido a hechos de violencia e irregularidades.

El detenido se encontraba prófugo de la justicia tras negársele un amparo. Días antes de su captura, la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó la protección legal que solicitó para evitar su arresto por investigaciones pendientes.

LOS DELITOS DE LOS QUE ES IMPUTADO

Las investigaciones ubican a ‘El Moco’ como operador principal de huachicol en tres estados. Sus zonas de influencia abarcaban municipios de la Sierra Norte de Puebla, así como regiones colindantes de Hidalgo y Tlaxcala.

Además del robo de hidrocarburo, se le vincula con otros delitos violentos. Reportes oficiales lo señalan por presuntas actividades de cobro de piso, extorsión y narcomenudeo en la región.

El detenido quedó a disposición del Ministerio Público para determinar su situación legal. Se espera que en las próximas horas las autoridades presenten los cargos formales ante un juez de control.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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