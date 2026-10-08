Huracán ‘Isaías’ y tormenta tropical ‘Simón’ dejan afectaciones en costas del país; cierran puertos en el Golfo de México y el Mar Caribe

CDMX.- Autoridades mantienen vigilancia sobre ambos sistemas debido a su potencial para generar lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado.

La evolución y trayectoria del huracán “Isaías” en el Atlántico y de la tormenta tropical “Simón” en el Pacífico serán determinantes para las condiciones meteorológicas de las próximas horas en México. ¿QUÉ PUERTOS CERRARÁN POR EL HURACÁN ISAÍAS? La Secretaría de Marina (Semar) informa los cierres de puertos ante los efectos del huracán “Isaías”, categoría 1. En el Golfo de México y Mar Caribe los puertos que cerrarán a embarcaciones mayores son dos ubicados en el estado de Campeche: Campeche y Seybaplaya.Mientras que aquellos que cerrarán a embarcaciones menores en Tamaulipas es el de La Pesca. En el estado de Veracruz son Cazones, Nautla, Tecolutla y Tamiahua. En Tabasco cerrarán Frontera y Sánchez Magallanes. Mientras que en Campeche son los siguientes: Isla del Carmen, Cayo Arcas, Yuum Kaab Naab, Champotón, Campeche y Seybaplaya.

Para el estado de Yucatán: Progreso, San Felipe, Sisal, Celestún, Yucalpetén, Chuburná, Telchac, Las Coloradas, Río Lagartos y El Cuyo.

PUERTOS CERRADOS A LA NAVEGACIÓN MENOR En Yucatán también permanecen cerrados a la navegación menor San Crisanto y Chabihau.Mientras que en Campeche: Isla Aguada, Palizada, Nuevo Campechito, Sabancuy y Atasta. El centro del huracán “Isaías”, categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, se localiza a 300 kilómetros al norte de Progreso, Yucatán, y a 465 kilómetros al norte de Campeche, Campeche.

El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora, rachas de hasta 165 km/h y desplazamiento hacia el este-noreste a 17 km/h. Su circulación ocasiona lluvias muy fuertes en zonas del oriente y sureste de México, incluida la península de Yucatán. Durante las próximas 24 horas se pronostican lluvias puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en: Campeche, principalmente en el oeste y la costa; en Yucatán, en la costa, norte y oeste. En Veracruz, en el centro y sur; en Tabasco, en la costa; en Quintana Roo, en el norte.

FUERTES VIENTOS Y OLEAJE DE UNO A DOS METROS En las costas de Yucatán se esperan vientos sostenidos de 30 a 40 km/h, con rachas de 50 a 70 km/h, además de oleaje de 2 a 3 metros. También se prevén vientos sostenidos de 20 a 30 km/h, con rachas de 40 a 60 km/h, en las costas de Veracruz, Tabasco y Campeche, mientras que en la costa de Tamaulipas se esperan vientos de 10 a 20 km/h, con rachas de 30 a 50 km/h.

El oleaje podría alcanzar entre 1 y 2 metros en las costas de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco.En el océano Pacífico, el centro de la tormenta tropical “Simon” se localiza a 395 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, y a 580 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco.

MANTIENEN ZONA DE VIGILANCIA POR EFECTOS DE SIMÓN ”Simón” presenta vientos máximos sostenidos de 100 km/h, rachas de 120 km/h y desplazamiento hacia el oeste a 7 km/h. Su circulación genera lluvias muy fuertes a torrenciales en el occidente y sur del país. Se mantiene una zona de vigilancia por efectos de vientos de huracán desde Manzanillo, Colima, hasta Punta Mita, Nayarit, así como una zona de vigilancia por efectos de vientos de tormenta tropical desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Manzanillo. Para las próximas 24 horas se pronostican lluvias puntuales torrenciales de 150 a 250 milímetros en la costa y sur de Guerrero, así como en la costa de Michoacán.

Además, se esperan lluvias puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, en el noroeste, centro y costa de Oaxaca, y lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el oeste y sur de Jalisco, así como en Colima.

En las costas de Michoacán y Guerrero se prevén vientos sostenidos de 30 a 40 km/h, con rachas de 50 a 70 km/h, mientras que en Colima habrá vientos de 10 a 20 km/h, con rachas de 30 a 50 km/h. El oleaje alcanzará entre 3 y 4 metros en las costas de Colima, Michoacán y Guerrero, y de 1 a 2 metros en la costa de Jalisco.