Acapulco se llena de autobuses con peculiares mensajes dirigidos a Trump

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    Acapulco se llena de autobuses con peculiares mensajes dirigidos a Trump
    La iniciativa comenzó de manera visible en los camiones de la ruta Caleta-Centro. FOTO: X

Autobuses urbanos en Acapulco portan mensajes explícitos contra las políticas de Donald Trump, reflejando el sentir de comerciantes y ciudadanos.

El puerto de Acapulco, famoso por sus playas y su vibrante vida nocturna, se convirtió en el escenario de una peculiar protesta sobre ruedas. Varios autobuses del transporte público comenzaron a circular por la emblemática Costera Miguel Alemán portando llamativos mensajes en sus medallones traseros. Las leyendas, dirigidas sin filtros hacia el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incluyen coloridos recordatorios familiares que reflejan el descontento social ante su retórica hacia el pueblo mexicano.

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La iniciativa comenzó de manera visible en los camiones de la ruta Caleta-Centro. Con la frase “Somos mexicanos, y tu madre te mentamos”, acompañada por la imagen del mandatario estadounidense, la campaña captó de inmediato la atención de locales y turistas que transitaban por la zona hotelera.

UN RECHAZO A LAS POLÍTICAS XENÓFOBAS

Detrás de esta manifestación visual se encuentra la Asociación de Comerciantes del Acapulco Dorado. Su presidenta, Laura Caballero Rodríguez, explicó que la colocación de estos estampados en inicialmente 20 unidades del bloque de camiones urbanos es una respuesta directa a las posturas del mandatario norteamericano. Según la representante, los ciudadanos decidieron levantar la voz por cuenta propia ante lo que consideran políticas xenofóbicas, racistas y misóginas por parte de la administración estadounidense.

$!Detrás de esta manifestación visual se encuentra la Asociación de Comerciantes del Acapulco Dorado.
Detrás de esta manifestación visual se encuentra la Asociación de Comerciantes del Acapulco Dorado. FOTO: X

El descontento del sector comercial no solo va dirigido hacia el exterior, sino que también expone una fuerte crítica interna. Caballero Rodríguez señaló que la campaña surge a raíz de una percepción de pasividad por parte de las autoridades mexicanas en sus distintos niveles de gobierno. Para los organizadores, la falta de una postura pública firme y de una defensa contundente ante las deportaciones y los insultos hacia los connacionales motivó a la sociedad civil a expresar su sentir de una forma muy arraigada en la cultura popular mexicana.

EL SENTIR CIUDADANO EN LAS CALLES

La manifestación en los autobuses de Acapulco funciona como un termómetro del ambiente social. A través del ingenio y de frases que apelan a la identidad nacional, los comerciantes buscan dignificar la imagen de los trabajadores mexicanos en el extranjero. Los promotores de la iniciativa enfatizaron que, si bien el presidente estadounidense tiene derecho a gobernar su país bajo sus propios criterios, se debe exigir respeto hacia México y evitar que se catalogue a sus ciudadanos como una raza inferior.

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Este tipo de expresiones en el transporte público muestra cómo los conflictos diplomáticos y las tensiones bilaterales se trasladan de las oficinas de gobierno a la cotidianidad de las calles, utilizando los todos los medios para demostrar el descontento social de manera masiva y directa.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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