Acelera China su participación en importaciones que hace México al mundo

México
/ 13 octubre 2025
    Acelera China su participación en importaciones que hace México al mundo
    En el primer semestre de 2025, el comercio con China sumó 129 mil 457 millones de dólares, en donde el déficit de México fue de 119 mil 520 millones de dólares. FOTO: REFORMA

Si bien Estados Unidos es el principal proveedor de México, en casi 25 años el dragón chino “le comió parte del mandado”, y prueba de ello es que su participación cayó desde 67.60 a 38.40 por ciento en el mismo periodo

Desde su ingreso a la Organización Mundial del Comercio en 2001, China ha acelerado su participación en las importaciones que hace México al mundo, al pasar desde 2,40 a 20 por ciento en julio de 2025.

Si bien Estados Unidos es el principal proveedor de México, en casi 25 años el dragón chino “le comió parte del mandado”, y prueba de ello es que su participación cayó desde 67.60 a 38.40 por ciento en el mismo periodo.

TE PUEDE INTERESAR: Duplica crimen organizado asedio a migrantes

Andrés Franco Zaldívar, director del Consejo Mexicano de Comercio Exterior Noreste (Comce), describió que el avance de la nación asiática se debe a posibles subsidios y casos de dumping.

“Actualmente las importaciones de China son cerca de 20 por ciento, cuando hace 10 años eran de 15 por ciento, siendo que un poquito más atrás, entre 25 y 30 años, China no figuraba”, explicó Zaldívar.

Previo a su ingreso a la OMC, en 1993 lo que México importaba de China eran maquinaria, equipo, textiles y prendas.

“Hoy principalmente lo que México está importando de China son teléfonos móviles, celulares, autos, vehículos eléctricos, entre otros, y lo curioso es que México no tiene un tratado (comercial) con China, entonces ¿por qué está sucediendo esto? Lo que percibimos son posibles subsidios, posibles casos de dumping”, explicó el líder del Comce.

Franco Zaldívar dijo que, de concretarse los aranceles de entre 10 y 50 por ciento a más de mil 463 productos anunciados por el Gobierno de México a China, representa una oportunidad para que las micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas puedan sustituir esas importaciones, con apoyos respaldados del Plan México.

Armando Guerra, director de Inteligencia Comercial de Comce Noreste, refirió que aunque México no tiene un acuerdo comercial, China representa su segundo socio después de Estados Unidos, debido al flujo de comercio.

Sólo que con China hay un déficit importante, que en parte se compensa con el superávit que se tiene con Estados Unidos, país que es el principal destino de las exportaciones mexicanas.

$!Acelera China su participación en importaciones que hace México al mundo

En el primer semestre de 2025, el comercio con China sumó 129 mil 457 millones de dólares, en donde el déficit de México fue de 119 mil 520 millones de dólares, detalló Guerra.

“A nivel país, Estados Unidos sigue siendo por mucho el principal socio comercial, ya que es a Estados Unidos hacia donde se destina casi el 84 por ciento de las exportaciones, y el siguiente socio comercial (en exportaciones) sería Canadá, que representa el 3,3 por ciento”.

“Con Estados Unidos seguimos teniendo crecimiento a pesar de los aranceles, pues de enero a agosto tuvimos un incremento en las exportaciones del 4,6 por ciento contra el año pasado”, describió Guerra.

Temas


Contratos
Importaciones

Localizaciones


China

true

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Los diputados por Coahuila tuvieron este enfrentamiento en una reunión a puerta cerrada con directivos de CFE.

Coahuila: ¡Hay tiro! Por contratos de carbón, se agarran a golpes diputados federales
Javier Vargas Arias, empresario del sector citrícola, fue asesinado la mañana del miércoles en la vía pública del municipio de Álamo Temapache, en el norte de Veracruz, región reconocida por su alta producción de cítricos.

Veracruz: Reportan asesinato de Javier Vargas, empresario citrícola en Álamo Temapache
La Coca-Cola hecha en México se exporta a más de 20 países y es especialmente codiciada en Estados Unidos, donde los coleccionistas incluso pagan más por las botellas originales de vidrio .

¿De qué está hecha la Coca-Cola Mexicana?... y por qué bajará el azúcar en la bebida
Del ámbito federal, casi la mitad de recursos por aclarar corresponden al Poder Judicial.

Encuentra ASF anomalías por 5.1 mil millones de pesos en gasto de 2024
Trump ha desplegado fuerzas federales, como agentes de la Patrulla Fronteriza y de la Guardia Nacional, en diferentes ciudades bajo la excusa de altos índices de criminalidad y puesto como prioridad la detención de migrantes indocumentados. FOTO

Trump cancela planes para el despliegue inminente de tropas en San Francisco
Al inicio de su segundo mandato como presidente de EU, Trump designó a cárteles como grupos terroristas.

Insiste Donald Trump: ‘México está siendo gobernado por los cárteles’
Changpeng Zhao fue la primera persona en ser sentenciada a prisión por violar la ley que obliga a las instituciones financieras saber quiénes son sus clientes, monitorear las transacciones y presentar informes de actividad sospechosa. FOTO:

Donald Trump indulta al fundador de Binance, sentenciado por violar Ley de Secreto Bancario
El rey Carlos III de Gran Bretaña y a la reina Camila asistiendo a una oración ecuménica con el papa León XIV (C) en la Capilla Sixtina, en la Ciudad del Vaticano.

La Capilla Sixtina es testigo del histórico rezo entre el papa León XIV y el rey Carlos III