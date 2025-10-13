$!Acelera China su participación en importaciones que hace México al mundo

Desde su ingreso a la Organización Mundial del Comercio en 2001, China ha acelerado su participación en las importaciones que hace México al mundo, al pasar desde 2,40 a 20 por ciento en julio de 2025.

Si bien Estados Unidos es el principal proveedor de México, en casi 25 años el dragón chino “le comió parte del mandado”, y prueba de ello es que su participación cayó desde 67.60 a 38.40 por ciento en el mismo periodo.

Andrés Franco Zaldívar, director del Consejo Mexicano de Comercio Exterior Noreste (Comce), describió que el avance de la nación asiática se debe a posibles subsidios y casos de dumping.

“Actualmente las importaciones de China son cerca de 20 por ciento, cuando hace 10 años eran de 15 por ciento, siendo que un poquito más atrás, entre 25 y 30 años, China no figuraba”, explicó Zaldívar.

Previo a su ingreso a la OMC, en 1993 lo que México importaba de China eran maquinaria, equipo, textiles y prendas.

“Hoy principalmente lo que México está importando de China son teléfonos móviles, celulares, autos, vehículos eléctricos, entre otros, y lo curioso es que México no tiene un tratado (comercial) con China, entonces ¿por qué está sucediendo esto? Lo que percibimos son posibles subsidios, posibles casos de dumping”, explicó el líder del Comce.

Franco Zaldívar dijo que, de concretarse los aranceles de entre 10 y 50 por ciento a más de mil 463 productos anunciados por el Gobierno de México a China, representa una oportunidad para que las micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas puedan sustituir esas importaciones, con apoyos respaldados del Plan México.

Armando Guerra, director de Inteligencia Comercial de Comce Noreste, refirió que aunque México no tiene un acuerdo comercial, China representa su segundo socio después de Estados Unidos, debido al flujo de comercio.

Sólo que con China hay un déficit importante, que en parte se compensa con el superávit que se tiene con Estados Unidos, país que es el principal destino de las exportaciones mexicanas.