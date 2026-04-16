Viene segunda ronda de diálogo México-EU por T-MEC: 19 y 20 de abril

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México
/ 16 abril 2026
    Viene segunda ronda de diálogo México-EU por T-MEC: 19 y 20 de abril
    Entre los temas a tratar están la sustitución de importaciones, reglas de origen, cadenas de suministro y políticas comerciales. CUARTOSCURO

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, señaló que el encuentro con el representante comercial de EU, Jamieson Greer, será en la Ciudad de México

Como parte de las negociaciones que realizan México y Estados Unidos rumbo a la revisión del T-MEC, el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que el 19 y 20 de abril se llevará a cabo la segunda ronda de negociaciones entre ambos países.

Dicha reunión se llevará a cabo en la Ciudad de México, por lo que el Representante Comercial de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés), Jamieson Greer, viajará a nuestro país.

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El funcionario estadounidense llegará el domingo 19 de abril, con el fin de que el diálogo se lleve a cabo el 20 de abril y saldrá de regreso a Washington, D.C. el 21 del mismo mes por la mañana.

Estos encuentros bilaterales entre los ministros de comercio y sus equipos técnicos se dan previo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) a realizarse el 1 de julio próximo.

Entre los temas que abordarán están el de la sustitución de importaciones, reglas de origen, cadenas de suministro y políticas comerciales.

En especial “revisarán acciones conjuntas para reducir la dependencia de América del Norte de otras regiones, así como medidas para impulsar la generación de empleo y proteger la industria en ambos países”.

En un comunicado, la Secretaría de Economía dijo que “las sesiones técnicas de trabajo abarcarán sectores estratégicos de la economía, incluidos el sector automotriz, la industria del acero y aluminio, el sector farmacéutico, la electrónica y los dispositivos médicos, entre otros”.

En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, Ebrard afirmó que Greer “llega el domingo en la noche y se va el día martes en la mañana. Todo el lunes vamos a estar trabajando.

“Va a haber sesiones para revisar sector por sector cosas que nos importan y nos interesan, acero y aluminio, industria automotriz, todo el sector agropecuario, las preocupaciones que tenemos y las propuestas que tenemos, temas como reglas de origen y coordinación de las políticas comerciales entre los países”, dijo.

Agregó que Greer también se reunirá con Sheinbaum, así como con representantes de varios sectores productivos del país que podrán plantear directamente sus puntos de vista y propuestas al Representante Comercial de Estados Unidos.

En semanas pasadas, el Secretario de Economía mexicano informó que las reuniones bilaterales con Canadá se definirán durante la misión comercial que México realizará al país norteamericano del 7 al 9 de mayo.

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