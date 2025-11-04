Sheinbaum desmiente identificación del asesino del alcalde de Uruapan: ‘Aún no se confirma’

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró este martes que aún no está identificado el responsable del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, pese a versiones difundidas por fuentes federales que apuntan a Osvaldo Gutiérrez Vázquez, alias “El Cuate”, como el agresor abatido en el lugar de los hechos.

Durante su conferencia mañanera del 4 de noviembre en Palacio Nacional, la mandataria explicó que la información sobre la identidad del atacante no ha sido confirmada oficialmente y que el caso continúa bajo investigación por parte de la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Perdón, les fallamos’: madre de la Guardería ABC llama a marchar tras incendio en Waldo’s Hermosillo

“Todavía no está identificado. Ayer lo dijo el fiscal del estado y todavía no está identificado. Había ayer varias noticias de que ya había sido identificado y aún no ha sido identificado”, señaló Sheinbaum.

Fuentes federales de seguridad indicaron previamente que el presunto agresor, “El Cuate”, era originario de la colonia Miguel Hidalgo de Apatzingán, y familiar de un individuo apodado “El Prángana”, operador de los hermanos Álvarez Ayala, Ramón “R1” y Rafael “R2”, vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum se lanza contra Calderón: ‘Entonces gobernaba un espurio, ahora es distinto’

El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, detalló que el atacante tenía entre 17 y 19 años, dio positivo a consumo de drogas y no portaba documentos de identificación, aunque se trabaja en la comparación de rasgos y tatuajes para confirmar su identidad.

Sheinbaum reiteró que el gobierno federal apoya de manera plena a las autoridades estatales en la investigación y no descartó que el caso sea atraído por la Fiscalía General de la República (FGR).

TE PUEDE INTERESAR: De reporte de volcadura en Monterrey a asesinato de mujer; presunto agresor es encontrado sin vida

“Todos condenamos el homicidio y lo primero que tiene que haber es justicia. Si es necesario, y así lo solicitan, atraer el caso por la Fiscalía General, se apoyará tanto a la Fiscalía General como a la Fiscalía del Estado”, afirmó la mandataria.

El asesinato del alcalde Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido el 1 de noviembre durante la inauguración del Festival de Velas en Uruapan, ha generado conmoción nacional y múltiples movilizaciones ciudadanas en Michoacán exigiendo justicia y el esclarecimiento del crimen. Con información de El Universal