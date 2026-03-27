$!Acta de defunción de ‘El Mencho’ llega a tribunal y destraba proceso penal pendiente

El Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Tercer Circuito recibió el acta de defunción de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que permitirá avanzar en la resolución del expediente penal que permanecía detenido por la falta de este documento oficial. De acuerdo con información difundida por el medio Zeta Tijuana, desde finales de febrero el tribunal había solicitado de manera reiterada al Ministerio Público Federal (MPF) y a la Fiscalía General de la República (FGR) la entrega del acta de defunción del presunto líder criminal, quien fue abatido el 22 de febrero de 2026 durante un operativo realizado en Tapalpa, Jalisco. La constancia oficial de fallecimiento era indispensable para que los magistrados pudieran resolver la apelación presentada dentro del proceso penal, ya que solo con ese documento el tribunal contaba con facultades para dictar el sobreseimiento, es decir, el cierre legal del caso por muerte del acusado, así como dejar sin efectos la orden de aprehensión que aún permanecía vigente.

RETRASOS EN PROCESO CONTRA ‘EL MENCHO’ OCURRIERON POR DESACUERDOS INSTITUCIONALES Según la información, durante varias semanas tanto el MPF como la FGR no entregaron el acta solicitada. Las dependencias argumentaron que no era su responsabilidad obtener el documento o que enfrentaban obstáculos administrativos para conseguirlo. Incluso, en algunas respuestas oficiales se señaló que la gestión del acta correspondía a la defensa legal de Oseguera Cervantes y no a la fiscalía. Ante esta postura, los jueces federales rechazaron ese planteamiento y subrayaron que el acta de defunción es un documento público, por lo que las autoridades federales, como representantes del Estado, tenían la obligación de obtenerla y presentarla ante el tribunal. INTERVENCIÓN DEL REGISTRO CIVIL DESBLOQUEA PROCESO El procedimiento avanzó luego de que el tribunal solicitó apoyo directo a los directores generales del Registro Civil de Jalisco y de la Ciudad de México. Posteriormente, el Registro Civil jalisciense remitió oficialmente el documento requerido. Con la recepción del acta, el tribunal quedó en condiciones de continuar con el análisis del expediente y avanzar hacia la resolución judicial correspondiente, aunque el cierre formal del caso todavía está pendiente de dictarse.

EXPEDIENTE PENAL DE ‘EL MENCHO’ ESTÁ VINCULADO CON EL ASESINATO DE JOSÉ GALLEGOS ÁLVAREZ El proceso judicial tiene su origen en una orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada, vinculada con el asesinato de José de Jesús Gallegos Álvarez, quien se desempeñaba como secretario de Turismo de Jalisco en 2013. El fiscal estatal, Salvador González de los Santos, explicó semanas atrás que la investigación contemplaba la posible autoría intelectual del líder del CJNG en el ataque. Sin embargo, las primeras indagatorias no relacionaron el crimen con actividades del narcotráfico, sino con conflictos empresariales previos. ANTECEDENTES DEL PROCESO JUDICIAL En septiembre de 2025, el Juez Sexto de Distrito en Materia Penal de Jalisco declaró prescrita la causa penal 53/2024 contra Oseguera Cervantes. La determinación se basó en que la orden de captura, emitida en 2012, no se había ejecutado durante ese periodo. El Ministerio Público Federal no estuvo de acuerdo con la decisión y presentó una apelación, lo que trasladó el caso al Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Tercer Circuito para su revisión. No obstante, el tribunal no podía emitir una resolución definitiva sin integrar previamente el acta de defunción al expediente. La ausencia del documento provocó la pausa en el proceso y retrasó cualquier determinación judicial hasta que finalmente se cumplió el trámite.

Con la incorporación del acta de defunción al expediente, el tribunal podrá analizar la apelación y determinar si procede el sobreseimiento del caso y la cancelación de la orden de aprehensión que aún figuraba contra Oseguera Cervantes. El cierre formal del proceso quedará sujeto a la resolución que emitan los magistrados tras revisar los elementos contenidos en el expediente judicial.

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