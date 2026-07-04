$!Activista ambiental Alex Serna es localizado sin vida tras casi 12 días desaparecido en Guerrero

El comunicador y activista ambiental Manuel Alejandro Moreno Serna, conocido públicamente como Alex Serna, fue localizado sin vida luego de permanecer desaparecido durante casi 12 días en el municipio de Zihuatanejo, Guerrero. La confirmación de su fallecimiento fue realizada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Guerrero, mientras que, hasta el momento, la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha emitido un posicionamiento oficial sobre el caso. Alex Serna, de 39 años de edad, había sido reportado como desaparecido después de ser visto por última vez el pasado 20 de junio de 2026, de acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) de Guerrero. El organismo defensor de los derechos humanos expresó sus condolencias a la familia del comunicador y solicitó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno realizar las investigaciones correspondientes con la debida diligencia para esclarecer los hechos.

HALLAZGO OCURRIÓ TRAS CASI DOS SEMANAS DE DESAPARICIÓN Durante la mañana del sábado se informó que Manuel Alejandro Moreno Serna fue localizado sin vida en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) de Zihuatanejo. De acuerdo con la información disponible, el cuerpo presentaba huellas de tortura y permanecía en el Semefo sin ser identificado oficialmente por sus familiares hasta la noche del viernes. Una de las versiones difundidas señala que el cuerpo habría sido localizado desde el pasado 22 de junio entre las comunidades de Coyuquilla Norte y Arroyo Seco, en el municipio de Petatlán, vecino de Zihuatanejo. Según esa versión, el cadáver fue encontrado al interior de un tambo de plástico y posteriormente trasladado al Servicio Médico Forense, donde permaneció como persona no identificada. Personal del Semefo indicó que el cuerpo se encontraba en estado de descomposición y presentaba signos de violencia. Hasta el momento, la Fiscalía estatal no ha confirmado oficialmente esa versión ni ha proporcionado información sobre las circunstancias del hallazgo. LA DESAPARICIÓN FUE REPORTADA OFICIALMENTE DÍAS DESPUÉS Aunque familiares, amigos y personas cercanas comenzaron a difundir mensajes en redes sociales advirtiendo que Alex Serna permanecía desaparecido desde hacía varios días, la Comisión Estatal de Búsqueda emitió la ficha oficial hasta el mediodía del viernes 3 de julio. En ella se estableció que Manuel Alejandro Moreno Serna fue visto por última vez el 20 de junio de 2026 en Zihuatanejo. Horas después de difundirse la ficha de búsqueda comenzaron a conocerse versiones sobre la localización del cuerpo.

FAMILIARES Y AMIGOS HABÍAN CONVOCADO UNA MARCHA Antes de confirmarse el fallecimiento, familiares y amistades del comunicador convocaron a una marcha para el sábado 4 de julio a las 18:00 horas. La movilización tenía como punto de reunión el Ayuntamiento de Zihuatanejo y buscaba exigir acciones para localizar con vida al activista. DENUNCIÓ AMENAZAS MESES ANTES DE DESAPARECER En marzo de este año, Alex Serna dio a conocer públicamente que había recibido amenazas a través de su cuenta de Facebook. De acuerdo con la información difundida por él mismo, uno de los mensajes advertía que conocían su ubicación y le exigía dejar de realizar publicaciones. Las amenazas ocurrieron varios meses antes de que fuera reportada su desaparición. SU TRABAJO SE ENFOCABA EN DENUNCIAS AMBIENTALES A través de sus redes sociales, Alex Serna difundía de manera constante denuncias relacionadas con afectaciones al medio ambiente en Zihuatanejo y municipios cercanos. Entre los temas que abordaba se encontraban presuntos daños ambientales, cambios de uso de suelo, construcciones en humedales y manglares, así como obras que, de acuerdo con sus publicaciones, carecían de permisos ambientales. El mismo 20 de junio, fecha en que fue visto por última vez, publicó un video en el que denunciaba afectaciones ambientales en las comunidades de La Saladita y Llanos Temalhuacan, pertenecientes al municipio de La Unión. En ese material responsabilizó a una empresa deshidratadora de mango, propiedad del empresario extranjero Frank Thomas Cruz, de presuntamente operar desde 2017 sin permisos ambientales y utilizar agua sin autorización de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

TAMBIÉN REALIZABA SEÑALAMIENTOS SOBRE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL En diversas publicaciones, Moreno Serna realizó críticas relacionadas con la administración pública de Zihuatanejo. Entre ellas, señaló presuntos problemas en la distribución del agua y cuestionó decisiones del gobierno municipal encabezado anteriormente por Jorge Sánchez Allec y actualmente por la presidenta municipal Lizette Tapia Castro. Asimismo, en algunos de sus contenidos calificó la continuidad política del matrimonio como la consolidación de un cacicazgo en el municipio. CONTEXTO DE VIOLENCIA EN ZIHUATANEJO El caso ocurre en un contexto de violencia registrado en la región Costa Grande de Guerrero. Información difundida señala que la Comisión Estatal de Búsqueda mantiene activas al menos 11 fichas de personas desaparecidas desde el pasado 29 de mayo en Zihuatanejo, de las cuales tres corresponden a menores de edad. Además, durante abril pasado aparecieron mantas en distintos puntos del municipio con acusaciones sobre presuntos vínculos entre elementos de corporaciones de seguridad estatales y municipales con la organización criminal conocida como Los Viagras. Hasta el momento, las autoridades no han establecido públicamente una relación entre esos hechos y el caso del comunicador.

INVESTIGACIÓN CONTINÚA SIN PRONUNCIAMIENTO DE LA FISCALÍA Hasta la publicación de esta información, la Fiscalía General del Estado de Guerrero no ha informado oficialmente sobre las circunstancias de la muerte de Manuel Alejandro Moreno Serna ni sobre posibles líneas de investigación. La única autoridad que ha confirmado públicamente el fallecimiento es la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la cual solicitó que las investigaciones se desarrollen con apego a la ley y con la debida diligencia para esclarecer el caso.

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