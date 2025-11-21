Acuchilla a su esposa y luego intenta suicidarse ingiriendo insecticida, en Nuevo León

    Acuchilla a su esposa y luego intenta suicidarse ingiriendo insecticida, en Nuevo León
    FOTO: VANGUARDIA

Ambos casos se encuentran en estado delicado, mientras son atendidos en la clínica del IMSS

La Fiscalía General de Justicia del estado investiga los hechos en los cuales un hombre presuntamente acuchilló a su esposa y posteriormente intentó suicidarse tomando insecticida, en Nuevo León.

Los hechos se registraron la madrugada de este viernes en una vivienda ubicada en la calle Río Rincón del Parque, en la colonia Real de Palmas, sector Jardines, en el ayuntamiento de Zuazua.

El presunto agresor fue identificado como Alfredo Aguillón, de 53 años, y la víctima es una mujer de identidad protegida de la misma edad.

TE PUEDE INTERESAR: Privan de la vida a madre de familia y su hijo de 8 años en ataque armado, en NL

Ambos se encuentran internados en la Clínica 67 del IMSS, en el municipio de Apodaca. La mujer recibió una herida en el tórax, otra en el abdomen y el antebrazo izquierdo, por lo que es reportada como delicada y el hombre es atendido de intento de suicidio por intoxicación con insecticida y permanece bajo observación.

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

