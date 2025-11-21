Acuchilla a su esposa y luego intenta suicidarse ingiriendo insecticida, en Nuevo León

La Fiscalía General de Justicia del estado investiga los hechos en los cuales un hombre presuntamente acuchilló a su esposa y posteriormente intentó suicidarse tomando insecticida, en Nuevo León.

Los hechos se registraron la madrugada de este viernes en una vivienda ubicada en la calle Río Rincón del Parque, en la colonia Real de Palmas, sector Jardines, en el ayuntamiento de Zuazua.

El presunto agresor fue identificado como Alfredo Aguillón, de 53 años, y la víctima es una mujer de identidad protegida de la misma edad.

Ambos se encuentran internados en la Clínica 67 del IMSS, en el municipio de Apodaca. La mujer recibió una herida en el tórax, otra en el abdomen y el antebrazo izquierdo, por lo que es reportada como delicada y el hombre es atendido de intento de suicidio por intoxicación con insecticida y permanece bajo observación.