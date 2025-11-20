Privan de la vida a madre de familia y su hijo de 8 años en ataque armado, en NL

México
/ 20 noviembre 2025
    Privan de la vida a madre de familia y su hijo de 8 años en ataque armado, en NL
    Una madre y su hijo de 8 años fueron asesinados por un hombre armado en la colonia Cañada Blanca, en Guadalupe, Nuevo León, donde autoridades investigan el doble homicidio bajo protocolo de género. FOTO: VANGUARDIA | IA

La AEI investiga el ataque en el que una mujer y su hijo fueron asesinados cuando descendían de su camioneta en Guadalupe, Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Una madre de familia y su hijo, de 8 años, fueron privados de la vida por un solitario pistolero que les disparó cuando estaban por descender de su camioneta, en Guadalupe, Nuevo León.

El ataque armado se registró la noche del miércoles en el cruce de la calle Concepción del Oro y Noria de los Ángeles, en la colonia Cañada Blanca.

TE PUEDE INTERESAR: Incendio deja un calcinado y un herido en Pesquería, Nuevo León

Las víctimas fueron llevadas aún con vida a las instalaciones de la Cruz Verde, de la colonia Fuentes de San Miguel, en donde perdieron la lucha contra la muerte.

De la Cruz Verde se informó a la central de radio de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de dos personas sin vida por heridas de proyectil de arma de fuego, por lo que efectivos de esa corporación se trasladaron al lugar para confirmar los decesos.

De acuerdo con las primeras indagatorias, testigos refirieron que las víctimas viajaban en una camioneta Ford Explorer en color gris y antes de llegar a su casa se les acercó un hombre, de unos 35 a 40 años, delgado y moreno, que usaba una gorra y sudadera.

TE PUEDE INTERESAR: Adolescente muere y niña de 5 años queda grave en ataque a casa en Nuevo León

El sujeto tenía una actitud sospechosa y cuando los ahora occisos iba a bajar de la unidad se les acercó por el lado del piloto y les disparó.

Elementos del Grupo de Feminicidios que indagan el doble homicidio con protocolo de género encontraron con indicios diversos casquillos percutidos de una arma de fuego corta en el lugar de los sucesos.

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

