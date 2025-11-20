Privan de la vida a madre de familia y su hijo de 8 años en ataque armado, en NL

Monterrey, Nuevo León.- Una madre de familia y su hijo, de 8 años, fueron privados de la vida por un solitario pistolero que les disparó cuando estaban por descender de su camioneta, en Guadalupe, Nuevo León.

El ataque armado se registró la noche del miércoles en el cruce de la calle Concepción del Oro y Noria de los Ángeles, en la colonia Cañada Blanca.

Las víctimas fueron llevadas aún con vida a las instalaciones de la Cruz Verde, de la colonia Fuentes de San Miguel, en donde perdieron la lucha contra la muerte.

De la Cruz Verde se informó a la central de radio de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de dos personas sin vida por heridas de proyectil de arma de fuego, por lo que efectivos de esa corporación se trasladaron al lugar para confirmar los decesos.

De acuerdo con las primeras indagatorias, testigos refirieron que las víctimas viajaban en una camioneta Ford Explorer en color gris y antes de llegar a su casa se les acercó un hombre, de unos 35 a 40 años, delgado y moreno, que usaba una gorra y sudadera.

El sujeto tenía una actitud sospechosa y cuando los ahora occisos iba a bajar de la unidad se les acercó por el lado del piloto y les disparó.

Elementos del Grupo de Feminicidios que indagan el doble homicidio con protocolo de género encontraron con indicios diversos casquillos percutidos de una arma de fuego corta en el lugar de los sucesos.