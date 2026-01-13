Acusa colectivo a FGR de abandonar investigación en el Rancho Izaguirre

México
/ 13 enero 2026
    Acusa colectivo a FGR de abandonar investigación en el Rancho Izaguirre
    El colectivo pidió a la presidenta Sheinbaum que no se entierre la verdad de lo ocurrido en el rancho. FOTO: CUARTOSCURO

Acusan Guerreros Buscadores de Jalisco que se les ha negado información de investigaciones y que se ha abierto la puerta a que detenidos por el caso obtengan la libertad

El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco acusó a la Fiscalía General de la República (FGR) de abandonar las investigaciones sobre el Rancho Izaguirre y de filtrar información al crimen organizado para intentar liberar a personas arrestadas tras el hallazgo.

“Guardamos silencio durante meses para no afectar las investigaciones. Confiamos en las instituciones y esperamos respuestas. Lo único que recibimos fue abandono, omisiones y mentiras. Hoy el Rancho Izaguirre se encuentra totalmente abandonado, hecho que se acredita con evidencias documentadas. Faltaron cateos, líneas de investigación, funcionarios por judicializar, aún existiendo elementos suficientes”, comentó dicho grupo en una carta destinada a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

TE PUEDE INTERESAR: Cae rector de Universidad Autónoma de Campeche con drogas... y lo cesan de su cargo

De acuerdo con el colectivo, con ello las personas arrestadas apelan y se acercan a la posibilidad de obtener la libertad.

La organización también señala que se les ha negado el acceso a las carpetas de investigación del caso, pese a quejas contra el director del área de personas desaparecidas de la FGR, Ricardo Flores.

“Lo más grave: Testigos clave, con información sumamente delicada, fueron ignorados y algunos tuvieron que huir del país hacia Estados Unidos por miedo a perder la vida. (...). Mientras tanto, siguen desapareciendo jóvenes y el reclutamiento (forzado) continúa sin que nadie parezca estar actuando”.

“Hablamos hoy porque callar ya no es una opción. Este es nuestro último grito de esperanza. Por la memoria de quienes quedaron en el Rancho Izaguirre, por quienes hoy siguen desapareciendo y por un país que no puede normalizar centros de exterminio (...)”, declaró.

Pidieron a la presidenta Sheinbaum que no se permita que se siga mintiendo ni que la verdad se entierre.

Temas


Justicia

Alejandro Montenegro

Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México con Especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Colaborador de VANGUARDIA desde 2012 y editor desde 2020 en temas de coyuntura nacional, internacional y de economía.

Ferviente aficionado de los deportes y de los libros de Guillermo Arriaga. También me gusta jugar futbol, ir al cine y ver series de televisión.

Selección de los editores
Narcotráfico: Control envolvente

Narcotráfico: Control envolvente
true

Un gran aplauso para la Presidenta
Diciendo que la relación histórica que mantienen Cuba y México seguirá igual.

Mantiene Sheinbaum misterio del petróleo que Pemex transporta a Cuba
El militante de Morena reconoció su conducta durante un operativo vial en Hidalgo, aceptó las sanciones administrativas y anunció que se someterá al comité de ética de su partido.

Servidor público ofrece disculpa pública tras amenazar a policías durante operativo antialcohol en Pachuca
El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -15 grados en la República Mexicana.

Se aproxima nuevo Frente Frío a México; heladas de -15 grados, nieve y lluvias para estos estados
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) garantiza el pago de un subsidio económico a los trabajadores que no pueden laborar por enfermedad, accidente o maternidad.

Incapacidad del IMSS...¿Cuánto te pagan y qué documentación solicitan para otorgarla?
La banda surcoreana anunció su gira mundial con fechas el 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, marcando su retorno a los escenarios.

BTS confirma tres conciertos en México en su World Tour 2026: fechas, sede y cómo comprar boletos
La FIFA busca reducir el uso de datos no oficiales en el mercado global de apuestas.

FIFA elige a Stats Perform como socio global de datos y apuestas rumbo al Mundial 2026