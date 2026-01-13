Acusa colectivo a FGR de abandonar investigación en el Rancho Izaguirre

El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco acusó a la Fiscalía General de la República (FGR) de abandonar las investigaciones sobre el Rancho Izaguirre y de filtrar información al crimen organizado para intentar liberar a personas arrestadas tras el hallazgo.

“Guardamos silencio durante meses para no afectar las investigaciones. Confiamos en las instituciones y esperamos respuestas. Lo único que recibimos fue abandono, omisiones y mentiras. Hoy el Rancho Izaguirre se encuentra totalmente abandonado, hecho que se acredita con evidencias documentadas. Faltaron cateos, líneas de investigación, funcionarios por judicializar, aún existiendo elementos suficientes”, comentó dicho grupo en una carta destinada a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con el colectivo, con ello las personas arrestadas apelan y se acercan a la posibilidad de obtener la libertad.

La organización también señala que se les ha negado el acceso a las carpetas de investigación del caso, pese a quejas contra el director del área de personas desaparecidas de la FGR, Ricardo Flores.

“Lo más grave: Testigos clave, con información sumamente delicada, fueron ignorados y algunos tuvieron que huir del país hacia Estados Unidos por miedo a perder la vida. (...). Mientras tanto, siguen desapareciendo jóvenes y el reclutamiento (forzado) continúa sin que nadie parezca estar actuando”.

“Hablamos hoy porque callar ya no es una opción. Este es nuestro último grito de esperanza. Por la memoria de quienes quedaron en el Rancho Izaguirre, por quienes hoy siguen desapareciendo y por un país que no puede normalizar centros de exterminio (...)”, declaró.

Pidieron a la presidenta Sheinbaum que no se permita que se siga mintiendo ni que la verdad se entierre.