Acusa Fiscalía de Chihuahua a exfiscal de violar protocolos en caso CIA

Gilberto Loya, encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), aclaró que las indagatorias no cuestionan los resultados del operativo realizado entre el 17 y 19 de abril en El Pinal, sino la manera en que se ejecutó.

La omisión de la cadena de mando y el incumplimiento de los protocolos aplicables durante un operativo en el que desmantelaron un narcolaboratorio en el Municipio de Morelos, Chihuahua, con apoyo de agentes de la CIA, son el eje de la investigación que derivó en la detención del ex Fiscal César Jáuregui.

”Lo que se investiga es la forma en la que se condujo este operativo, la omisión de la cadena de mando y de los protocolos aplicables”, señaló.

Informó que un juez de control libró una orden de aprehensión contra Jáuregui por su probable responsabilidad en los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, previstos en los artículos 253 y 260 del Código Penal de Chihuahua.

Loya Chávez explicó que el 24 de abril se creó una Unidad Especial de la Fiscalía para esclarecer los hechos y determinar las posibles responsabilidades penales.

”Como se informó el 12 de mayo pasado, las investigaciones confirmaron la probable participación de personas extranjeras en dicho operativo”, indicó.

A partir de esos hallazgos, el Ministerio Público reunió los elementos con los que solicitó la captura del ex titular de la institución.

”Derivado de esas investigaciones, un juez de control libró una orden de aprehensión en contra de César J. M. por su probable responsabilidad en el delito de ejercicio ilegal del servicio público y coalición”, detalló.

El encargado de la Fiscalía lanzó además una advertencia sobre la responsabilidad de quienes han ocupado cargos de mando dentro de la institución.

”Lo dijimos desde el primer día. Quien trabaje o haya trabajado en esta fiscalía y cometa un delito, será puesto a disposición de la autoridad. Hoy, hoy lo estamos cumpliendo”, expresó.

La Fiscalía distinguió entre el resultado del aseguramiento del narcolaboratorio y las presuntas conductas delictivas cometidas durante su ejecución.

”Esta acción no desconoce el trabajo de la Agencia Estatal de Investigación, de la Fiscalía General del Estado, ni de las Fuerzas Armadas en el desmantelamiento del laboratorio clandestino, porque claro que es un resultado muy relevante en el combate al crimen organizado”, indicó.

”El crimen no puede combatirse al margen de la ley y nadie, sin importar su cargo, puede torcerla en nombre de un buen fin”.