Acusa peculado exembajadora

La exembajadora de México en Reino Unido, Josefa González Blanco, acusó a quien fuera la Agregada Administrativa en la representación diplomática, Érika Pardo Rodríguez, de haber desviado recursos a través de una empresa fantasma, de alterar los montos de las facturas y de depositar los recursos en sus cuentas personales.

En el acta de entrega-recepción remitida a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) con motivo de su salida en enero pasado, González Blanco señaló que la ex empleada, quien renunció el 1 de agosto de 2025, presuntamente suplantó la identidad de funcionarios de la Embajada, uno de ellos fallecido, para desviar los recursos, contratar personal no autorizado y otorgar un patrocinio de visa a una persona ajena a la representación diplomática.

‘Entre los presuntos ilícitos identificados y denunciados por la suscrita desde finales de 2024 se encuentran, de manera enunciativa mas no limitativa: el presunto desvío sistemático de recursos públicos; peculado; cohecho; falsificación de firmas, propuestas de servicios y contratos; simulación de pagos a proveedores inexistentes, cuyos recursos habrían sido canalizados a cuentas bancarias personales de la exfuncionaria; así como el uso de una empresa fantasma para justificar operaciones irregulares’, dice el escrito.

TE PUEDE INTERESAR: Senado prevé abordar nombramiento de Roberto Velasco como canciller en agenda del 6 al 10 de abril

En el caso de la empresa fantasma, detalló, se trata Easy Steps Cleaning Service LTD., cuya razón social y domicilio fiscal en Reino Unido son inexistentes, y cuya cuenta bancaria a la que se le depositaron 140 mil 950 libras esterlinas (4 millones de pesos) pertenece en realidad a Pardo Rodríguez.

Fue la propia González Blanco, con personal de la Embajada, la que corroboró, haciendo depósitos a dicha compañía y a otros supuestos proveedores, que cuatro cuentas bancarias de destino, dos en HSBC, una en WISE y otra en Metro Bank, en realidad eran de Pardo Rodríguez y de su hija.

‘Los elementos presentados revelan indicios contundentes de un presunto esquema deliberado y sostenido de desvío de recursos públicos, encabezado por la Agregada Administrativa Érika Pardo Rodríguez. A través de la presunta simulación de pagos a proveedores posiblemente inexistentes y el uso de cuentas bancarias personales’, indicó.

Además del desvío de recursos, señaló, se suma un probable delito migratorio con el otorgamiento del patrocinio de una visa otorgada a una persona ajena a la Embajada, lo que preocupó a las autoridades británicas.

‘El Gobierno Británico confirmó a esta Embajada el patrocinio de una visa por parte de esta Representación en noviembre de 2024, sin conocimiento ni autorización por parte mía, lo cual sugiere, además de todo, un posible tráfico de visas, abuso adicional de poder, y un posible delito migratorio’, indicó.

González Blanco sostuvo que la detección de las irregularidades y la solicitud de información fue lo que motivó que Pardo Rodríguez presentara una queja en su contra por acoso laboral ante el Comité de Ética de la Cancillería y motivó que se girara una orden para que no tuviera relación directa con ella.

TE PUEDE INTERESAR: Pese a su salida de la SRE, Juan Ramón de la Fuente será cercano a la 4T

La exembajadora acusó que hubo indiferencia del Canciller Juan Ramón de la Fuente y de otros funcionarios de la SRE en atender debidamente el caso, debido a que desde diciembre de 2024 pidió separar a la funcionaria de sus labores, pero sus peticiones no fueron atendidas hasta que la propia Pardo Rodríguez renunció el 1 de agosto de 2025 tras provocar, prácticamente, una parálisis administrativa.

‘La intención original era entregarlo (el informe) personalmente al Secretario de Relaciones Exteriores, Dr. Juan Ramón de la Fuente; sin embargo, ante la negativa de audiencia en tres ocasiones en que intenté reunirme con él para exponerle los hechos, se incorpora formalmente como parte del proceso de entrega-recepción’, expuso.