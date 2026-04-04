Pese a su salida de la SRE, Juan Ramón de la Fuente será cercano a la 4T

Hay Juan Ramón de la Fuente para rato, pues la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró al anunciar su salida que “va a seguir apoyando en distintos temas”, mientras cumple con sus rehabilitaciones ante sus problemas de salud.

Si bien su salida de la Secretaría de Relaciones Exteriores ocurre en un momento complicado de la agenda internacional y de la relación de nuestro país con Estados Unidos, el doctor Juan Ramón de la Fuente pronto encarará temas personales de salud con la convicción de que seguirá apoyando a la transformación en distintos temas.

En los últimos 25 años, el reconocido médico siquiatra es uno de los personajes que, desde la academia, el sector público o la diplomacia mexicana, tiene eco y sus opiniones son valoradas entre el grupo de militantes de izquierda que hoy encabezan la Cuarta Transformación.

Es una relación que se construyó en el campus universitario, desde que, como profesor, De la Fuente ocupó la dirección de la Facultad de Medicina y, posteriormente, la Rectoría de la UNAM, cuando un paro de 10 meses afectó a esa institución académica.

Aunque su formación académica fue como médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Juan Ramón de la Fuente fue destacando en el ámbito político desde los años 90, cuando en el gobierno priista de Ernesto Zedillo Ponce de León ocupó la titularidad de la Secretaría de Salud.

Ya al asumir la Rectoría de la UNAM, en 1999, con un campus cerrado y con condiciones adversas ante la radicalización del movimiento estudiantil, Juan Ramón de la Fuente logró generar consensos, sobre todo con grupos críticos en la institución, como fueron los antiguos líderes del llamado Consejo General de Huelga.

Por eso, al concluir su rectorado, de dos periodos, pronto De la Fuente brincó a la autodenominada Cuarta Transformación.

Con Andrés Manuel López Obrador, el ahora excanciller fue representante de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de 2018 a 2023, donde hizo varios posicionamientos, principalmente contra las armas nucleares, que siguió cuando estuvo al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) por un año y medio.

“México no ha olvidado las lecciones de la historia. Hace 80 años participamos en la fundación de la ONU, convencidos de la obligación moral que tenemos como nación de contribuir a evitar el flagelo de las guerras”, pronunció en septiembre pasado en el Debate General del 80 periodo de sesiones de la Asamblea General.

Pero la diplomacia no ha sido ajena para este hombre de medicina. Desde la década de los 80, el doctor De la Fuente comenzó a trabajar cerca del sistema de las Naciones Unidas: primero, como consultor para la Organización Mundial de la Salud en asuntos relacionados con adicciones y salud mental.

Después, como vicepresidente de la Asamblea Mundial de Salud en Ginebra y presidente de la Mesa de ONUSIDA, para la cual fue electo en 1998. Antes de llegar a la SRE, el nombre de Juan Ramón de la Fuente se barajeó como candidato presidencial, pero la hoy presidenta Claudia Sheinbaum lo designó coordinador de los trabajos de transición cuando ganó la Presidencia de México.

También se le perfiló como secretario de Gobernación y de Salud. En el poco tiempo que estuvo al frente de la SRE, a Juan Ramón de la Fuente se le reconoce principalmente por el apoyo a las personas mexicanas en el exterior, su intento de poner orden dentro del Servicio Exteriores Mexicano, por impulsar una política exterior feminista y por apoyar la ayuda humanitaria a países como Cuba.

Trayectoria

De la Fuente tiene eco y sus opiniones son valoradas en la militancia morenista.

Es médico cirujano por la UNAM. En los años 90 ocupó la titularidad de la Secretaría de Salud en el gobierno de Ernesto Zedillo.

En 1999 asumió la Rectoría de la UNAM, con un campus cerrado y condiciones adversas.

Logro concluir su rectorado de dos periodos al frente de la UNAM. De 2018 a 2023 fue representante de México ante la ONU. En 2024 fue nombrado secretario de Relaciones Exteriores.