Acusa vicealmirante a Semar de ocultar información que podría exonerarlo

El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna señaló a la Marina de evadir dos órdenes judiciales para la entrega de información relativa al proceso que se sigue en su contra por delito de delincuencia organizada con objeto de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

Desde el penal del Altiplano, Farías escribió una nueva carta -la segunda en dos semanas- a la presidenta Claudia Sheinbaum.

En ella, acusa que la Secretaría de Marina (Semar) ha incumplido con órdenes que una jueza dictó el 10 de noviembre y el 22 de enero para aportar información que, asegura, es vital para probar su inocencia.

La información ha sido reservada con el argumento de que podría comprometer la seguridad nacional.

“Señora presidenta, me veo forzado a insistir y solicitar su valiosa intervención para que no permita esta vulneración al debido proceso judicial, la información que solicito es para demostrar mi inocencia”, escribió Farías, veterano de 33 años en la Armada , ya dado de baja por la Semar.

“Le pido que revise el caso y vea el sinnúmero de inconsistencias y de imprecisiones”, agregó Farías, quien recordó que falta un mes para que se cierre la investigación complementaria de su proceso.

“El contenido de la carta subraya que esta negativa impide acreditar la inocencia de nuestro representado, quien fue vinculado a proceso sin pruebas suficientes de tiempo, modo y lugar, y que dicha situación no sólo afecta su esfera jurídica, sino que impacta directamente en la legalidad del proceso y en la vigencia del estado de derecho”, señalaron, por su parte, en un comunicado los abogados de Farías.

“Mendieta & Asociados respalda plenamente lo expresado en la carta y reitera que toda la documentación que acredita estas irregularidades obra en el expediente judicial y en poder de esta defensa, quedando a disposición de las autoridades competente”.

En enero, Farías envió otra carta a Sheinbaum en la que señala a la Semar y a la Fiscalía General de la República (FGR) de fabricar el caso en su contra.

La FGR atribuye al vicealmirante y a su hermano, el contralmirante Fernando Farías Laguna -quien está prófugo de la justicia-, de encabezar una red de corrupción en aduanas para el contrabando de 31 buques con combustibles entre 2024 y 2025.

Ambos oficiales son sobrinos del ex titular de la Semar, José Rafael Ojeda.