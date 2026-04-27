Acusan a CLB y Gobierno de NL de omisiones en búsqueda de desaparecidos

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México
/ 27 abril 2026
    Acusan a CLB y Gobierno de NL de omisiones en búsqueda de desaparecidos
    Colectivo Fundenl denunció omisiones en la búsqueda de desaparecidos en Nuevo León y falta de convenios para emitir alertas de localización Fundenl

A través de un comunicado, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (Fundenl) cuestionó a la Comisión Local de Búsqueda y al gobierno estatal

Monterrey, Nuevo León.- Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (Fundenl) denunció una serie de omisiones en los procesos de búsqueda de personas desaparecidas en la entidad, lo que ha afectado la localización de 7 mil personas víctimas de este delito en la entidad.

A través de un comunicado, el colectivo cuestionó el desempeño de la Comisión Local de Búsqueda, que depende directamente del gobierno estatal.

Planteó que el 25 de marzo de 2023, la Ley de Seguridad Pública para el estado de Nuevo León estableció en su artículo 122 que las autoridades competentes del estado podrán solicitar a los concesionarios de telefonía móvil la difusión de boletines o alertas para la búsqueda y localización de personas desaparecidas o no localizadas.

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SEÑALAN QUE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE NUEVO LEÓN NO HA HECHO EFECTIVO EL DERECHO

No obstante, la Comisión de Búsqueda de Nuevo León no ha hecho efectivo ese derecho de las personas desaparecidas para ser buscadas.

Precisó que Fundenl buscó información a través de Transparencia y confirmó que la CLB no tiene ningún convenio con alguna concesionaria de telefonía móvil.

Por otra parte, el colectivo indicó que el 26 de marzo de 2024, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) envió para su publicación al Diario Oficial del Estado el acuerdo general que regula el trámite y la substanciación de los incidentes de compensación derivados de las recomendaciones.

Sin embargo, hasta hoy la Comisión no ha hecho efectivas las reparaciones integrales de las víctimas que cuentan con alguna recomendación, señalando que esto es consecuencia de que el gobernador de Nuevo León no ha publicado dicho acuerdo en el Periódico Oficial Estatal.

FUNDENL DENUNCIA OMISIONES

Fundenl también buscó información sobre el tema en Transparencia y en la Secretaría General de Gobierno, a través del departamento que realiza el Periódico Oficial del Estado.

“Respondió que la publicación de dicho acuerdo, son actividades ajenas a su competencia. Lo que sugiere que ni siquiera tienen conocimiento del acuerdo supuestamente enviado al gobernador de Nuevo León, desde la CEDHNL, quien nos ha sugerido que esperemos a que termine el periodo del actual gobernador”, expuso el colectivo.

Añadió que la CLB depende del gobernador del estado, por lo que ambas omisiones se estarían cometiendo desde ahí.

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Además, Fundenl destacó que a seis años de su creación, la Comisión Local de Búsqueda continúa sin planes estatales de búsqueda de más de 7 mil personas desaparecidas en el estado.

“Exigimos las sanciones correspondientes a dichos ‘servidores públicos’ recordándoles que sus omisiones terminan de configurar la desaparición forzada de personas en México y particularmente en Nuevo León”, puntualizó.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

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