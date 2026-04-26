A 83 menores en Cendis de Nuevo León se les detecta altos niveles de plomo en la sangre

Al menos 329 menores que asisten a Centros de Desarrollo Infantil (Cendi) en Nuevo León registraron presencia de plomo en la sangre, al menos 83 niños presentaron niveles altos, según un estudio aplicado a mil 239 estudiantes de la Zona Metropolitana de Monterrey durante 2024, dado a conocer el 21 de abril. El análisis, elaborado por especialistas de Tec Salud del Tecnológico de Monterrey en coordinación con la Secretaría de Salud de Nuevo León, surgió tras la preocupación por la exposición a contaminantes industriales en la región, en particular por el reciclaje de residuos peligrosos vinculado a la empresa Zinc Nacional, señalada en investigaciones recientes.

Los resultados del análisis identificaron que 83 de los casos se encuentran en niveles considerados de riesgo por la concentración del metal en el organismo con 5 a 37 microgramos por decilitro, en al menos seis planteles; aunque hasta el momento se desconoce el origen. La detección se realizó en 12 planteles ubicados en Monterrey, Escobedo, Apodaca y San Nicolás y Ciénega de Flores. Los planteles de Cendis que registran más casos de niños con niveles altos de plomo en su sangre se ubican en la Zona Metropolitana de Monterrey: - Cendi 6, en Escobedo: 20 casos;

- Cendi 9, en Apodaca: 19 casos;

- Cendi 1, en Monterrey: 9 casos;

- Cendi 5, en Monterrey: 8 casos;

- Cendi 12, en San Nicolás: 7 casos;

- Cendi 4 en Monterrey: 5 casos;

- El resto de Cendis: 3 casos en total. De acuerdo con la información oficial, las pruebas se realizaron con autorización de madres y padres de familia y forman parte de un primer diagnóstico, luego de que se observaran posibles afectaciones en el desarrollo neurológico de algunos estudiantes.

SEGUIMIENTO A CASOS Las autoridades de salud estatal indicaron que el proceso continuará con una fase adicional en laboratorios especializados para confirmar y detallar los resultados. Paralelamente, se dará seguimiento clínico a los menores identificados, con evaluaciones enfocadas en su desarrollo. Familias de los niños afectados actualmente reciben seguimiento con indicaciones, luego de que sus padres accedieran a que se les realizaran estudios, así como que los menores de edad ahora cuentan con cambios en sus dietas y actividad física.

Así como que la Secretaría de Salud, encabezada por Alma Rosa Marroquín, afirmó que se evaluará el neurodesarrollo de los menores en la UNEME Pediátrica, además de que realizarán pruebas confirmatorias en laboratorios especializados. A partir de este diagnóstico, las instituciones involucradas prevén ampliar el estudio a una población de más de 5 mil 300 alumnos que integran los 13 Cendis en la entidad. La información que se obtenga será utilizada para diseñar medidas de control sanitario, revisar parámetros ambientales aplicables a la industria y, en su caso, establecer responsabilidades.

¿CUÁLES SON LOS RIESGOS DE LAS ALTAS CONCENTRACIONES DE PLOMO? Según la Mayo Clinic, la intoxicación de plomo ocurre cuando se acumula en el organismo durante meses o años; sin embargo, los menores de 6 años de edad son “especialmente vulnerables”, por lo que puede afectar su desarrollo físico y mental. Los altos niveles de plomo puede ser mortal; no obstante, la intoxicación puede ser difícil de identificar, por lo que algunos de sus síntomas son: - Retraso en el desarrollo;

- Dificultad para el aprendizaje;

- Irritabilidad;

- Pérdida del apetito;

- Pérdida de peso;

- Pereza y fatiga;

- Dolor abdominal;

- Vómitos;

- Estreñimiento;

- Pérdida auditiva;

- Convulsiones. Guadalupe Rodríguez, directora general de los Cendis, informó que la decisión es extender los estudios al 100% de los alumnos, aunque cada prueba tiene un costo de más de mil 800 pesos, cubierto entre los padres de familia y la institución; por lo que afirmaron que no existen laboratorios accesibles que realicen este estudio sin receta médica especializada.

Aunque también a las autoridades les preocupa su relación con el diagnóstico de neurodivergencias, Rodríguez afirma que en los Cendis hay actualmente 69 niños con autismo, el cual “se incrementó exponencialmente” en la población infantil de las instituciones. Revisión sistemática y metaanálisis de National Library of Medicine publicada en 2023, donde se analizó 17 estudios en cabello, 13 en sangre y ocho en orina, encontraron niveles significativamente más altos de plomo en niños con autismo frente a menores de edad neurotípicos, sugiriendo que la exposición ambiental al plomo podría estar relacionada con el desarrollo del trastorno. Pese al análisis de Tec de Monterrey y la cooperación de la Secretaría de Salud, todavía sigue el cuestionamiento de dónde se origina el plomo que afectó a 83 niños y niñas.

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