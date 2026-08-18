Acusan a funcionarios de FGR en Veracruz por presunto aseguramiento de aeronaves

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México
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    Acusan a funcionarios de FGR en Veracruz por presunto aseguramiento de aeronaves
    La compañía sostiene que las acciones en su contra representan un daño patrimonial por 40 millones de pesos. ESPECIAL

La compañía Agrogema Agro denunció ilegalidad en aseguramiento de seis de sus helicópteros, una aeronave, una aeropista y otras instalaciones

Cuatro funcionarios de la Fiscalía General de la República en Veracruz (FGR) fueron denunciados penalmente por una empresa dedicada a la fumigación de cultivos, ello luego de que aseguraron helicópteros, aeronaves, una aeropista e instalaciones.

La compañía Agrogema Agro, con sede en el municipio de Medellín, presentó dos denuncias ante la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos y el Órgano Interno de Control de la FGR al considerar ilegal el aseguramiento de seis de sus helicópteros, una aeronave, una aeropista e instalaciones, lo que generó un presunto daño patrimonial superior a 40 millones de pesos.

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El abogado Jorge Reyes Peralta explicó que denunciaron penalmente a un fiscal y a tres agentes del Ministerio Público de la FGR, debido a que, a ocho meses de la intervención de la empresa ocurrida en enero pasado, mantienen en el limbo el caso, sin que se le dé el carácter de investigada, imputada o parte ofendida.

Las denuncias presentadas son por los presuntos delitos de abuso de autoridad y contra la administración de justicia en contra del fiscal federal en el estado de Veracruz, Mauricio Alexandro Rosaldo García, y de tres agentes del Ministerio Público: Carlos Manuel Pérez Solís, Andrea Jahel González Castillo y Virginia Cecilia Blanco Hernández.

A los funcionarios de la FGR se les señala de encabezar en enero pasado, el aseguramiento de diversos objetos, entre ellos vehículos aéreos y terrestres, así como otros bienes propiedad de la empresa, hecho que además difundieron públicamente.

El representante legal detalló que la compañía se encuentra legalmente constituida como empresa de prestación de servicios de fumigación aérea agrícola, actividad que se desarrolla mediante el uso de aeronaves y equipo especializado, contando con los permisos y autorizaciones correspondientes.

En su domicilio convencional en Camino Lomas del Porvenir, de la localidad Lomas del Porvenir, del municipio de Medellín de Bravo, opera el “Helipuerto Ing. David Torres”, prestan los servicios aéreos de fumigación en diversas partes del estado de Veracruz y de la República.

Ante las acciones de funcionarios de la FGR, la empresa ha interpuesto diversos recursos legales, entre ellos el juicio de amparo indirecto en contra del ilegal aseguramiento; sin embargo, el abogado denunció que el fiscal denunciado ha venido incluso presionando y amenazando a la jueza que lleva el caso.

La compañía pidió a la FGR y a su órgano de control interno investigar a su personal y sancionarlo por sus acciones u omisiones que han perjudicado económicamente a la empresa, ya que hoy en día existe un detrimento en su patrimonio de más de 40 millones de pesos.

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