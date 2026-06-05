Acusan a la CNTE de usar ‘métodos violentos’ para ganar acuerdos millonarios del Gobierno

Apenas ayer, tras una semana de presiones con marchas y bloqueos en vialidades principales, así como vandalismo en inmuebles públicos y privados, el Gobierno federal propuso a la CNTE fortalecer las cuentas individuales de los maestros a través de una aseguradora pública.

CNTE conoce el camino con el Gobierno federal: fingir una negociación en beneficio del magisterio a cambio de fondos públicos millonarios. Entre aumentos salariales, compensaciones al esquema de jubilación y regularización de plazas docentes, la CNTE ha obtenido miles de millones de pesos en los primeros dos años del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

“El PENSIONISSSTE, como la única Afore totalmente pública del País, puede convertirse en una alternativa viable para mejorar las pensiones de quienes se encuentran en el régimen de cuentas individuales”, planteó Martí Batres, director del ISSSTE a los líderes de la CNTE reunidos en la Secretaría de Gobernación.

La Coordinadora demanda la abrogación de la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007, que sustituyó el régimen de pensiones por un sistema de cuentas individuales administradas, en su mayoría, por Afores privadas.

El año pasado, la Presidenta Sheinbaum anunció un incremento salarial de 9 por ciento retroactivo al 1 de enero para los maestros, además de un punto porcentual adicional a partir de septiembre y una semana más de vacaciones. Según estimaciones oficiales, estas medidas requirieron un gasto anual de 36 mil millones de pesos.

“El Gobierno ha cometido el error de pensar que va a poder apaciguarlos cediéndoles cosas. Llevamos años y unos meses con cosas que les cedieron. Ellos quieren la abrogación de la ley (del ISSSTE) y calculan que si presionan, algo más le van a sacar al Gobierno federal que trata de calmar la ira comprando una paz pírrica. Eso es no entender cómo, a lo largo de 40 años, ha sido siempre la misma estrategia: los liderazgos presionando al máximo, sacando canonjías para ellos, algunas prestaciones para sus huestes y como la estrategia del chantaje funciona, pues regresan meses después o al año siguiente”, reprochó Marco Fernández, de México Evalúa y el Tec de Monterrey.

Durante las negociaciones del año pasado, el Gobierno federal cedió 800 millones de pesos para procesos de basificación y regularización laboral de maestros de la CNTE, y unos meses después, en febrero pasado, la SEP y el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca acordaron el pago de adeudos para mil 600 docentes de la Sección 22 de esa entidad.

Para Erik Avilés, director de Mexicanos Primero en Michoacán, la CNTE se encarga de renegociar lo que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) consigue para el magisterio.

“Hay que recordar que la CNTE es un grupo beligerante al interior del SNTE, entonces simplemente buscan obtener por una vía de movilización de bases, con métodos muy violentos, una negociación más fructífera. Han tomado ese modus operandi, está en su proyecto político sindical: movilización, negociación, repliegue. Entonces sí se les ha dado más de lo que se había acordado con el SNTE, siempre se les da más porque la CNTE no se va con las manos vacías a pesar de estos pliegos imposibles de satisfacer económicamente”, señaló el especialista.