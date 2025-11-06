Acusan refinadores de EU protección desleal a Pemex

    Acusan refinadores de EU protección desleal a Pemex
    Afirman que México saca ventaja de la justificación de ‘aplicar la ley’ para perjudicar en el camino a los importadores y comercializadores estadounidenses de productos refinados. FOTO: REFORMA

Acusaron que las acciones de México contra el huachicol han terminado por impactar a la competencia

El Gobierno de México aprovecha la lucha contra el contrabando de combustible en la frontera para perjudicar a firmas de Estados Unidos que compiten con Petróleos Mexicanos (Pemex), aunque al hacerlo infringe el cumplimiento del T-MEC, denunció la industria refinadora estadounidense.

En el marco de las consultas públicas rumbo a la revisión del T-MEC en 2026, los 450 integrantes de la Asociación Estadounidense de Refinadores de Combustibles y Petroquímicos (AFPM, en inglés) acusaron que las acciones de México contra el huachicol han terminado por impactar a la competencia.

“Desde el punto de vista de la aplicación de la Ley, estas acciones parecen positivas luego de que por años México se hiciera la vista gorda ante las importaciones ilegales de combustible”, apuntó la agrupación en un escrito de 15 páginas presentado el pasado lunes ante la Oficina del Representante Comercial de EU (USTR, en inglés).

“Pero México saca ventaja de la justificación de ‘aplicar la ley’ para perjudicar en el camino a los importadores y comercializadores estadounidenses de productos refinados”.

Vigila Japón curso de T-MEC

Para las empresas japonesas, la resolución final en 2026 sobre el T-MEC será fundamental para determinar el destino de sus inversiones, afirmó Honsei Kozo, Embajador de Japón en México.

“Por supuesto (hay preocupación por el T-MEC). Si hay mucho cambio de contenido local del T-MEC, por supuesto las empresas japonesas tienen que considerar fábricas de piezas y de dónde vienen suministros y esas cosas”, dijo el diplomático en entrevista.

“Depende del resultado de la negociación. Si se prefiere más el contenido local ahí en Estados Unidos, se tiene que considerar”.

