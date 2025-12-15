$!Acusan víctimas de Ficrea red de omisión y silencio

Los afectados por el fraude de Ficrea denunciaron una red de complicidad y silencio en el proceso de devolución de sus ahorros, a 11 años de uno de los mayores fraudes financieros cometidos en México, sin que aún se les haya reintegrado la totalidad de sus recursos.

Javier Paz, representante de los afectados, acusó que el síndico del concurso mercantil, Miguel Escamilla Villa, ha retrasado de forma sistemática los pagos, además de promover amparos para evitar transparentar el destino y la dispersión del dinero recuperado.

De acuerdo con los afectados, alrededor de 2 mil 900 ahorradores continúan sin recibir sus depósitos, que en conjunto ascienden a 3 mil 500 millones de pesos.

El problema se agrava con el paso del tiempo, ya que el promedio de edad de los ahorradores es de 80 años y se estima que cerca de 900 personas han fallecido sin recuperar su patrimonio.