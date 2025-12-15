Acusan víctimas de Ficrea red de omisión y silencio

México
/ 15 diciembre 2025
    Acusan víctimas de Ficrea red de omisión y silencio
    El problema se agrava con el paso del tiempo, ya que el promedio de edad de los ahorradores es de 80 años y se estima que cerca de 900 personas han fallecido sin recuperar su patrimonio. FOTO: REFORMA

De acuerdo con los afectados, alrededor de 2 mil 900 ahorradores continúan sin recibir sus depósitos, que en conjunto ascienden a 3 mil 500 millones de pesos

Los afectados por el fraude de Ficrea denunciaron una red de complicidad y silencio en el proceso de devolución de sus ahorros, a 11 años de uno de los mayores fraudes financieros cometidos en México, sin que aún se les haya reintegrado la totalidad de sus recursos.

Javier Paz, representante de los afectados, acusó que el síndico del concurso mercantil, Miguel Escamilla Villa, ha retrasado de forma sistemática los pagos, además de promover amparos para evitar transparentar el destino y la dispersión del dinero recuperado.

TE PUEDE INTERESAR: Gertz le retiró la orden de aprehensión a Raúl Rocha antes de dejar la FGR

De acuerdo con los afectados, alrededor de 2 mil 900 ahorradores continúan sin recibir sus depósitos, que en conjunto ascienden a 3 mil 500 millones de pesos.

El problema se agrava con el paso del tiempo, ya que el promedio de edad de los ahorradores es de 80 años y se estima que cerca de 900 personas han fallecido sin recuperar su patrimonio.

$!Acusan víctimas de Ficrea red de omisión y silencio

Paz señaló que existen recursos suficientes para cubrir el pago total, pues el síndico tendría bajo su control alrededor de 3 mil 900 millones de pesos, mientras que Nacional Financiera (Nafin) mantiene otros 3 mil 200 millones a través de un fideicomiso constituido en 2014 para beneficio de los ahorradores.

No obstante, denunció que ese dinero permanece inmovilizado y que los afectados no han recibido un solo centavo por parte de Nafin.

El representante afirmó que tanto la jueza del concurso mercantil como el IFECOM tienen conocimiento de la situación, pero no han actuado para resolverla.

Asimismo, acusó falta de respuesta por parte de la dirección de Nafin, pese a reiteradas solicitudes de reunión.

Ante este escenario, los ahorradores exigen que se cumpla la Ley de Concursos Mercantiles, se actúe con transparencia y se les devuelva íntegramente su dinero, más los intereses correspondientes.

Temas


Corrupción
Estafas
Comisiones

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La presa La Amistad tiene una capacidad de almacenamiento de 4 mil 40 millones de metros cúbicos de agua.

Deuda de agua con EU presiona a presas binacionales en plena sequía: operan a menos de 25%
‘Batallamos para subsistir’: ladrilleros de Saltillo, entre la carencia y la contaminación del aire

‘Batallamos para subsistir’: ladrilleros de Saltillo, entre la carencia y la contaminación del aire
El titular de la SSPC aseguró que las investigaciones continuarán con base en pruebas y denuncias concretas.

UIF congela cuentas ligadas a ‘El Limones’; Harfuch niega nexo con diputado
Alexis Vega convirtió el penal decisivo que le dio a Toluca el bicampeonato y su duodécimo título de Liga MX.

Alexis Vega firma con oro la gloria: Toluca derrota a Tigres en dramáticos penales y es bicampeón de la Liga MX
‘No puedo quejarme, tuve mucha suerte en mi carrera’, George Clooney vuelve al cine como ‘Jay Kelly’

“No puedo quejarme, tuve mucha suerte en mi carrera”, George Clooney vuelve al cine como ‘Jay Kelly’
Círculo de Oro reúne a perfiles que aman cocinar y comparten sus creaciones.

Amor por la cocina: Los protagonistas de Círculo de Oro 2025 que aportan a la gastronomía de Coahuila

La falta de definiciones judiciales mantiene en incertidumbre a acreedores y trabajadores de la región centro de Coahuila.

Sale jueza del caso AHMSA y su ausencia podría retrasar la quiebra y venta de activos
En conferencia de prensa el secretario habló sobre la detención de ‘El Limones’.

Descarta García Harfuch vínculos de la CATEM con extorsiones tras detención de ‘El Limones’