Acusan víctimas de Ficrea red de omisión y silencio
De acuerdo con los afectados, alrededor de 2 mil 900 ahorradores continúan sin recibir sus depósitos, que en conjunto ascienden a 3 mil 500 millones de pesos
Los afectados por el fraude de Ficrea denunciaron una red de complicidad y silencio en el proceso de devolución de sus ahorros, a 11 años de uno de los mayores fraudes financieros cometidos en México, sin que aún se les haya reintegrado la totalidad de sus recursos.
Javier Paz, representante de los afectados, acusó que el síndico del concurso mercantil, Miguel Escamilla Villa, ha retrasado de forma sistemática los pagos, además de promover amparos para evitar transparentar el destino y la dispersión del dinero recuperado.
El problema se agrava con el paso del tiempo, ya que el promedio de edad de los ahorradores es de 80 años y se estima que cerca de 900 personas han fallecido sin recuperar su patrimonio.
Paz señaló que existen recursos suficientes para cubrir el pago total, pues el síndico tendría bajo su control alrededor de 3 mil 900 millones de pesos, mientras que Nacional Financiera (Nafin) mantiene otros 3 mil 200 millones a través de un fideicomiso constituido en 2014 para beneficio de los ahorradores.
No obstante, denunció que ese dinero permanece inmovilizado y que los afectados no han recibido un solo centavo por parte de Nafin.
El representante afirmó que tanto la jueza del concurso mercantil como el IFECOM tienen conocimiento de la situación, pero no han actuado para resolverla.
Asimismo, acusó falta de respuesta por parte de la dirección de Nafin, pese a reiteradas solicitudes de reunión.
Ante este escenario, los ahorradores exigen que se cumpla la Ley de Concursos Mercantiles, se actúe con transparencia y se les devuelva íntegramente su dinero, más los intereses correspondientes.