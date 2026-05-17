Adán con los Yunes

En medio del cisma que vive Morena por las acusaciones de narcotráfico de Estados Unidos contra algunos de sus políticos, el senador Adán Augusto López Hernández asistió ayer sábado al cumpleaños número 50 de su compañero de bancada, el ex panista Miguel Ángel Yunes Márquez.

En redes sociales circuló una fotografía del tabasqueño abrazado con el padre del festejado, el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares.

Asimismo, se viralizó un video del exsecretario de Gobernación en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador tocando la marimba.

El evento se realizó en el Club de Golf Villa Rica, en la zona de Boca del Río. López Hernández fue clave en el cabildeo para la incorporación de los Yunes a la bancada de Morena en 2024.