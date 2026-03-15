Adicción de los mexicanos al efectivo gana fuerza

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México
/ 15 marzo 2026
    Adicción de los mexicanos al efectivo gana fuerza
    Breves financieras: Economía informal y PROFECO contra Walmart Vanguardia

El uso de dinero en efectivo se mantiene gracias a factores como la economía informal y la presencia de fraudes contra el sistema fiscal

A pesar de los esfuerzos de las autoridades financieras y del sector bancario para digitalizar los pagos, México sigue siendo un país intensivo en uso de dinero en efectivo, debido a factores entre los que destacan la economía informal y los fraudes en el sistema financiero, según especialistas.

Advierten que eso es aprovechado por organizaciones criminales para blanquear activos provenientes de actividades ilícitas que permiten no ser identificados.

Datos del Banco de México (Banxico) muestran que la demanda de dinero en efectivo presenta un aumento anual de 7.3%.

La circulación de billetes y monedas asciende a un total de 3.4 billones de pesos, una cifra que supera lo que se recaudó en 2025 por medio del Impuesto Sobre la Renta (ISR), el gravamen más importante del sistema tributario.

PROFECO LLAMA A AFECTADOS A ACCIÓN COLECTIVA CONTRA WALMART

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) exhortó a las personas afectadas por cancelaciones unilaterales de compras en Walmart y Bodega Aurrera a sumarse a una acción colectiva con el objetivo de defender sus derechos como consumidores.

A través de un comunicado, convocó a quienes sufrieron por la cancelación de las compras en línea realizadas los días 17 y 18 de marzo de 2025 en https://www.bodegaaurrera.com.mx y https://www.walmart.com.mx/, perteneciente a Nueva Walmart de México S. de R.L. de C.V.

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Profeco informó que conforme al artículo 24, fracción III, de la Ley Federal de Protección al Consumidor, iniciará la demanda de acción colectiva, por lo que solicitó a los consumidores algunos documentos.

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