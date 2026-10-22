¿Adiós al efectivo en México?... Congreso aprueba ley con la que se restringe el uso de efectivo en operaciones bancarias

El Senado avaló la minuta enviada por la Cámara de Diputados con 73 votos a favor y 34 en contra, sin realizar modificaciones. Con ello, el proyecto fue remitido al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), paso necesario para su entrada en vigor.

El Congreso de la Unión concluyó la aprobación de la Ley de Economía Digital, una iniciativa impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum para ampliar el uso de medios de pago electrónicos y reducir la dependencia del efectivo en determinadas actividades económicas.

Aunque la legislación busca transformar la manera en que se realizan pagos y trámites, no significa que el efectivo vaya a desaparecer en México. La propuesta contempla que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determine los sectores y actividades en los que será obligatorio aceptar pagos digitales, mediante una implementación gradual.

SIETE CLAVES PARA ENTENDER LOS CAMBIOS

La nueva legislación contempla medidas que van más allá de las compras cotidianas. También busca facilitar las operaciones bancarias, ampliar la inclusión financiera y aprovechar herramientas como el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), CoDi y DiMo.

· Cobros digitales obligatorios: Hacienda definirá las actividades económicas donde deberán utilizarse medios electrónicos de pago. Las autoridades correspondientes establecerán las reglas para aplicar el cambio.

· Excepciones por emergencias: Los establecimientos podrán recurrir al efectivo o a cheques ante situaciones extraordinarias, como apagones o fallas en los sistemas bancarios, conforme a las condiciones previstas en la normativa.

· Identidad digital: La ley contempla herramientas como la CURP Digital y el Expediente Digital Ciudadano para facilitar trámites financieros y procesos de identificación a distancia. Su utilización será voluntaria para las personas.

· Modernización de pagos: El Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberán ajustar disposiciones para facilitar el uso de tecnologías como códigos QR y NFC en operaciones electrónicas.

· Trámites gubernamentales en línea: Los gobiernos federal, estatales y municipales deberán avanzar en la habilitación de pagos digitales para servicios y procedimientos administrativos.

· Acceso al crédito: La legislación busca reducir obstáculos regulatorios para facilitar el acceso a financiamiento y promover servicios bancarios por canales digitales.

· Implementación acelerada: El calendario previsto establece plazos para que las autoridades publiquen las actividades sujetas al cobro digital y emitan las reglas necesarias para su aplicación.

¿CUÁNDO DEJARÁN DE ACEPTAR EFECTIVO LOS NEGOCIOS?

Uno de los cambios más relevantes es que determinados sectores podrían tener que aceptar exclusivamente medios de pago electrónicos en las operaciones que establezcan las disposiciones correspondientes. Sin embargo, la medida no se aplicará de manera uniforme a todos los comercios desde el primer día.

Según los plazos contemplados en el proyecto, una vez que la ley entre en vigor, la SHCP contará con 15 días hábiles para publicar la lista de sectores y actividades sujetos al cobro digital obligatorio. Después, las autoridades competentes tendrán otros 15 días hábiles para emitir las reglas administrativas correspondientes.

Este proceso permitirá definir las condiciones de adopción y los periodos de transición para cada actividad económica. Por ello, el alcance real de la medida dependerá de las disposiciones que se publiquen para cada sector.

¿QUÉ PASARÁ CON LAS CUENTAS BANCARIAS Y LOS PAGOS?

La ley también busca facilitar la apertura de cuentas y el acceso a servicios financieros mediante herramientas digitales. La intención es que las personas puedan realizar más operaciones sin acudir físicamente a una sucursal y que los pagos electrónicos contribuyan a construir historiales de transacciones útiles para solicitar créditos.

En el dictamen aprobado, los legisladores señalaron que la iniciativa “no crea un nuevo régimen fiscal sobre las operaciones digitales, sino que opera dentro del marco jurídico-fiscal vigente”.