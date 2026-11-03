Alerta por Dengue en Sonora: Casos se disparan, confirma Secretaría de Salud

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    Alerta por Dengue en Sonora: Casos se disparan, confirma Secretaría de Salud
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Autoridades sanitarias confirman un aumento significativo en los casos de dengue en Sonora y emiten recomendaciones ante la contingencia.

La Secretaría de Salud de Sonora confirmó un aumento acelerado en los contagios de dengue en la entidad, alertando a la población a tomar precauciones inmediatas para frenar la propagación de la enfermedad.

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Las autoridades sanitarias reportan un acumulado de mil 862 casos confirmados y 5 defunciones en el estado en lo que va del año. Esta cifra representa un incremento notable frente a los balances de semanas previas, manteniendo a los equipos de salud pública en estado de supervisión constante.

SE REGISTRA LA MAYOR CONCENTRACIÓN DE ENFERMOS EN EL ESTADO

Hermosillo registra la mayor concentración de enfermos en la región. La capital sonorense se ubica como el municipio con más casos detectados, por lo que las brigadas médicas han intensificado las labores de fumigación y control de mosquitos en sus colonias con mayor riesgo.

La eliminación de criaderos de mosquitos es la principal medida recomendada por los especialistas. Se solicita a la ciudadanía aplicar el método de “Lava, Tapa, Voltea y Tira” en recipientes, baldes o llantas que puedan acumular agua limpia en patios y azoteas.

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SE RECOMIENDA ATENCIÓN MÉDICA INMEDIATA

Los síntomas principales requieren atención médica inmediata para evitar complicaciones graves. Ante la presencia de fiebre alta, dolor de cabeza, dolor muscular o molestia detrás de los ojos, la indicación oficial es acudir al centro de salud más cercano y evitar estrictamente la automedicación.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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