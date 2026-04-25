Adjudican tren a AIFA a outsourcera de confianza de 4T

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México
/ 25 abril 2026
    Adjudican tren a AIFA a outsourcera de confianza de 4T
    Además del outsourcing, Banobras adjudicó el 4 de marzo otro contrato de 5.9 millones de pesos para “capacitación, habilitación y gestión de personal” para la puesta en marcha del tren al AIFA. REFORMA

Se trata del mismo grupo de outsourceras que, en abril de 2024, fue contratada por Banobras para operar el Tren Interurbano México-Toluca por 519 millones de pesos

El Gobierno adjudicó sin licitación la operación por outsourcing del tren Suburbano Lechería-AIFA a un grupo que repetidamente ha ganado estos contratos desde el sexenio pasado.

Banobras adjudicó el 31 de marzo un contrato de 56.8 millones de pesos, con vigencia de tres meses, a un consorcio encabezado por Imago Centro de Inteligencia de Negocios, que deberá conseguir a mínimo 119 y máximo 228 trabajadores “independientes” que se harán cargo de operar el tren.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/crece-decomiso-de-cigarrillos-piratas-en-aicm-IF20254840

Se trata del mismo grupo de outsourceras que, en abril de 2024, fue contratada por Banobras para operar el Tren Interurbano México-Toluca por 519 millones de pesos, pero, esta vez, no hubo licitación, por la urgencia para el arranque del tren al AIFA.

El grupo de Imago, que usa varias razones sociales, ganó en los últimos años contratos para tercerización de servicios de dependencias como Segalmex, Banco del Bienestar y las secretarías de Relaciones Exteriores, Salud, Educación Pública y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Los trabajadores del tren al AIFA tendrán 12 niveles laborales, con salarios brutos de 18 mil a 170 mil pesos mensuales. Este contrato expira el 30 de junio, por lo que es probable que Banobras licitará uno de más largo plazo.

Banobras no detalló en los documentos públicos los nombres de las plazas, pero deben ser similares a las del México-Toluca, que incluyen coordinadores generales, jefes de línea, jefes de estación, inspectores de conducción y conductores de los trenes.

El banco tiene que hacerse cargo de las contrataciones porque la Presidenta Claudia Sheinbaum ordenó en febrero asignar la concesión del ramal Lechería-AIFA al Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), fideicomiso sin estructura orgánica del que Banobras es fiduciario.

Y capacitan a última hora

Además del outsourcing, Banobras adjudicó el 4 de marzo otro contrato de 5.9 millones de pesos para “capacitación, habilitación y gestión de personal” para la puesta en marcha del tren al AIFA.

Se trata de 60 aspirantes a conductores y despachadores, que requieren un curso de 216 horas, 112 teóricas y 104 prácticas, para obtener la licencia federal digital ferroviaria.

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