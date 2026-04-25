Crece decomiso de cigarrillos piratas en AICM

Mientras que en los últimos meses de 2025 la Semar aseguró 19 toneladas, en los primeros cuatro meses de este año —es decir, del 1 enero al 10 de abril— van casi 130 toneladas de mercancía apócrifa decomisada que se buscaba introducir al mercado nacional.

El decomiso de cigarros pirata en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) por parte de personal de la Secretaría de Marina (Semar) ha ido al alza.

En total, en estos ocho meses se han asegurado alrededor de 12 millones 333 mil cajetillas, de acuerdo con estadísticas obtenidas por EL UNIVERSAL.

El total de las incautaciones ronda los mil 130 millones 556 mil pesos, con una evasión fiscal aproximada de 366 millones de pesos.

Sólo el 10 de abril pasado, agentes de la Marina, en coordinación con personal de Aduana del AICM, aseguraron dos cargamentos con cigarros irregulares que tenían como origen Corea y China.

La mercancía fue transportada a territorio nacional mediante rutas aéreas internacionales, utilizando guías específicas de carga asociadas a operaciones comerciales que presentaban inconsistencias en su documentación.

El 3 de marzo de este año, la Semar e integrantes de la Aduana aseguraron tonelada y media de cigarros de procedencia ilícita, provenientes de diferentes países.

Mario Uribe Olvera, penalista y socio del despacho Basham, Ringe y Correa, enfatiza que los cigarros en México pagan el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios ocasiona que el precio incrementa como en 20025 y 2026 al aumentar la tasa de este impuesto.

El gobierno federal ha argumentado que este dinero es para un fondo de salud y atender a las personas que sufren padecimientos vinculados al consumo tanto de tabaco como de refresco.

“Sin embargo, está demostrado que siempre que se aumentan los impuestos a los cigarrillos, aumenta el mercado ilegal. Es uno de los factores que está influyendo en este caso”, destaca Uribe Olvera.

“En la medida en que hay un impuesto muy alto se incrementa el mercado negro, que pueden ser cigarros auténticos que se compran en otros países donde el impuesto es más bajo, y los importan a México sin declarar que son cigarros. Esa es una opción”, dice el profesor de la Universidad Panamericana.

Pone como ejemplo a Sudamérica, donde hay cigarrillos con costos más baratos; otra opción es que se trata de piratería, donde se falsifican las marcas, añade.

En estos casos, además de la problemática fiscal que representa para el Estado mexicano, hay un problema de salud, porque los cigarrillos están confeccionados con madera, aserrín o hierbas, no sólo es tabaco.

A su vez, Armando Rodríguez Luna, consultor en seguridad, comenta que, en el AICM, en los últimos dos años, poco a poco se han fortalecido los protocolos de seguridad, particularmente de cara al Mundial de 2026.

Agrega que se debe tomar en cuenta que el AICM, desde mediados del año pasado, inició un proceso de remodelación, al mismo tiempo que se le incorporaron nuevos aparatos y tecnología de seguridad, respondiendo a la modernización del aeropuerto.

El especialista en seguridad, inteligencia, prevención y libertad de expresión dice que, a finales de 2025 y enero de este año, esos nuevos mecanismos tecnológicos, así como protocolos de seguridad implementados por la Marina en el AICM, dieron como resultado una mayor cantidad de aseguramientos de cigarros ilegales.

Tonatiuh Fierro de Jesús, doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señala que la falta de claridad en la información sobre la procedencia de cigarros irregulares de Asia, especialmente de China y Corea del Sur, refleja una deficiencia en la coordinación entre las autoridades mexicanas.

Aunque se han realizado incautaciones significativas, no se especifica el impacto en la salud pública ni se investiga adecuadamente a los remitentes.

El especialista en política exterior y seguridad nacional de China sostiene que es necesario establecer un grupo de trabajo antinarcóticos integral que aborde estos temas de manera más efectiva.

“Por ejemplo, la Marina refiere que algunos cargamentos de cigarrillos son procedentes de China y Corea, pero no hay mayor información o claridad”, externa.

Francisco Rivas, director General del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC), comenta que el problema de la venta ilícita de cigarros es añejo, pero se está volviendo cada vez más complicado.

Subraya que hay marcas reconocidas que son ilegales y esto genera un gran recurso para la delincuencia organizada.

El Dato

19 toneladas de cigarros piratas incautó la Marina en el aeropuerto de la CDMX en los últimos meses de 2025.