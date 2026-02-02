Antes de inaugurar Santa Fe–Observatorio, Banobras asegura operación con control en tiempo real

CDMX.- Jorge Mendoza Sánchez, director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), afirmó que todo el personal del Tren Interurbano Toluca-CDMX ha sido capacitado y que los conductores han sido certificados y cuentan con sus respectivas licencias.

A unos minutos de que la presidenta Claudia Sheinbaum encabezara la ceremonia del corte de listón por la inauguración del tramo Santa Fe–Observatorio del tren “El Insurgente”, el funcionario destacó que con esa apertura se prevé concluir en su totalidad la obra ferroviaria.

Mendoza Sánchez señaló que el sistema contará con un centro de control operativo con tecnología para supervisar en tiempo real la operación del servicio, con monitoreo y vigilancia a través de circuito cerrado.

Resaltó que todas las estaciones disponen de videovigilancia, voceo, pantallas informativas y vigilancia permanente, como parte del esquema de operación y atención a personas usuarias.

“El personal del Tren ha sido capacitado y nuestros conductores y reguladoras y reguladores, han sido certificados y cuentan con sus respectivas licencias”, indicó.

Añadió que el sistema incorpora “tecnología de punta” y medidas de seguridad ATO y ATP en tren, además de monitoreo y vigilancia con circuito cerrado, según su descripción del equipamiento.

El titular de Banobras afirmó que Protección Civil ha supervisado instalaciones y protocolos de emergencia y que se estableció coordinación con el Metro y con la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado para gestionar maniobras de control y el flujo de personas usuarias entre ambos sistemas.

Como parte del anuncio, reiteró que el centro de control operativo será el punto desde el cual se supervisará en tiempo real toda la operación del Tren Interurbano Toluca-CDMX, con el objetivo de mantener condiciones de seguridad y continuidad del servicio.