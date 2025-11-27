Admite SHCP que existe desconfianza en el sistema financiero de México

México
/ 27 noviembre 2025
    Admite SHCP que existe desconfianza en el sistema financiero de México
    Las recientes sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a CIBanco, Vector e Intercam por su implicación en operaciones de lavado de dinero para cárteles del narcotráfico generaron un episodio de temor entre ahorradores e inversionistas. FOTO: REFORMA

Esta desconfianza se da entre las personas que todavía no están dentro de él y entre las que ya cuentan con un producto financiero

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) admitió que existe desconfianza en el sistema financiero mexicano.

Esta desconfianza se da entre las personas que todavía no están dentro de él y entre las que ya cuentan con un producto financiero.

TE PUEDE INTERESAR: Aumentan diputados penas por despojo

“Es importante reconocer que aún existe desconfianza en el sistema financiero, incluso entre la población que ya cuenta con alguno de esos productos”, dijo Édgar Amador, Secretario de Hacienda, en la Presentación de la Política Nacional de Inclusión Financiera 2025-2030.

Las recientes sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a CIBanco, Vector e Intercam por su implicación en operaciones de lavado de dinero para cárteles del narcotráfico generaron un episodio de temor entre ahorradores e inversionistas.

Por ello, Amador declaró que la confianza es un habilitador esencial para que la inclusión contribuya al bienestar financiero.

“Para que las personas hagan uso pleno de sus servicios, requerimos que estén seguras al utilizar los canales, sean físicos o digitales, y conozcan plenamente sus derechos”, indicó quien también es presidente del Consejo Nacional de Inclusión Financiera.Hacienda expuso que la nueva Política Nacional de Inclusión Financiera 2025-2030 incorpora acciones que buscan robustecer los esquemas de prevención y protección ante diversos problemas que se presentan en el sistema.

$!Admite SHCP que existe desconfianza en el sistema financiero de México

Además de acciones para incentivar la transparencia en los productos y servicios, mejorar la atención en la contratación y gestión de estos, y fortalecer los esquemas para la seguridad de las operaciones.

“Estas medidas buscan contribuir a mejorar la percepción de las y los usuarios sobre la confiabilidad del sistema, para lo cual hemos establecido metas muy específicas dentro de la Política”, aseveró.

La nueva Política, añadió Amador, se alinea con los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo y el Plan México, pues promueve condiciones que facilitan el acceso al financiamiento formal a las Mipymes y emprendimientos, impulsando su crecimiento e integración con las cadenas de valor.

También fortalece el acceso al crédito para compra y mejoramiento de vivienda, en concordancia con la importancia de que las personas puedan acceder a un patrimonio.

“En línea con nuestro proyecto de nación, buscamos construir un sistema financiero accesible, inclusivo y seguro, donde los productos y servicios respondan a las necesidades de las personas, particularmente de aquellas que se encuentren en situación de vulnerabilidad o que hayan enfrentado rezagos históricos”, sostuvo.

Temas


Economía
finanzas

Organizaciones


SHCP

true

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Manolo Jiménez anticipó que se hará todo lo posible para prevenir, pero si es necesario habrá una respuesta fulminante para mantener la seguridad.

“En Coahuila, el que la hace, la paga”, Manolo Jiménez
Las condiciones laborales en Coahuila para las mujeres destacan en comparación con el promedio nacional.

Destaca Coahuila en condiciones laborales para las mujeres: IMCO
Raúl Rocha es señalado por operar una red de tráfico de combustibles, así como de armas que utilizaban el crimen organizado.

Dueño de Miss Universo, acusado de huachicol y tráfico de armas, tenía una ‘oreja’ en la FGR
Sergio Canales marcó el primer gol del partido tras un zurdazo en tiempo añadido.

¡Rayados pega primero! Triunfo 2-0 sobre América en la Ida del Apertura 2025
El funcionario de Petróleos Mexicanos (Pemex), Bernardo Bosch Hernández, y quien también es padre de la Miss Universo 2025, Fátima Bosch, difundió una carta dirigida a la opinión pública.

Padre de Fátima Bosch niega vínculos con Miss Universo y Raúl Rocha
Estados Unidos advierte que el déficit ha provocado pérdidas de cientos de millones de dólares en Texas.

Presiona EU a México para cumpla entregas pendientes de agua
Sheinbaum explicó que “Coatlicue” permitirá automatizar y cruzar en tiempo real los datos del Servicio de Administración Tributaria.

‘Coatlicue’, la apuesta del gobierno para cerrar el paso a la evasión y a las irregularidades en aduanas
El Consulado General de los Estados Unidos en Monterrey alertó sobre múltiples robos recientes en la carretera 85D en Nuevo León.

Embajada de EU en Monterrey alerta por asaltos carreteros en Nuevo León