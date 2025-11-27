$!Admite SHCP que existe desconfianza en el sistema financiero de México

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) admitió que existe desconfianza en el sistema financiero mexicano.

Esta desconfianza se da entre las personas que todavía no están dentro de él y entre las que ya cuentan con un producto financiero.

“Es importante reconocer que aún existe desconfianza en el sistema financiero, incluso entre la población que ya cuenta con alguno de esos productos”, dijo Édgar Amador, Secretario de Hacienda, en la Presentación de la Política Nacional de Inclusión Financiera 2025-2030.

Las recientes sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a CIBanco, Vector e Intercam por su implicación en operaciones de lavado de dinero para cárteles del narcotráfico generaron un episodio de temor entre ahorradores e inversionistas.

Por ello, Amador declaró que la confianza es un habilitador esencial para que la inclusión contribuya al bienestar financiero.

“Para que las personas hagan uso pleno de sus servicios, requerimos que estén seguras al utilizar los canales, sean físicos o digitales, y conozcan plenamente sus derechos”, indicó quien también es presidente del Consejo Nacional de Inclusión Financiera.Hacienda expuso que la nueva Política Nacional de Inclusión Financiera 2025-2030 incorpora acciones que buscan robustecer los esquemas de prevención y protección ante diversos problemas que se presentan en el sistema.