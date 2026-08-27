Aduanas endurece postura ante huachicol fiscal

En respuesta a los señalamientos relacionados a operaciones de huachicol fiscal , la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (Caaarem) dijo que el gremio “no defenderán” a los deshonestos ni aquellos que participen en ilícitos.

En un comunicado, explicó que el organismo “no defenderá a quien haga un uso deshonesto de la patente que el Estado mexicano le ha otorgado, ni a quien, mediante malas prácticas o malos manejos, ponga en riesgo la legalidad, la seguridad o la soberanía nacional”. Advirtió que hay una “política de cero tolerancia” ante cualquier conducta que pueda atentar contra la legislación, la seguridad o la soberanía del país.

Dijo que representará a los agentes aduanales que sean responsables, honestos, que se apeguen a la legalidad y a las mejores prácticas. Explicó que “la defensa del agente aduanal es y seguirá siendo una de las razones fundamentales de nuestra Confederación. Quien trabaja con honestidad, cumple con la ley y actúa con responsabilidad tendrá siempre el respaldo de su organización gremial”.

Recordó que la Caaarem cuenta con más de 80 años de trayectoria y representa los intereses de los agremiados que desarrollan su actividad profesionalmente y que tienen un alto compromiso con el desarrollo económico de México.