Aduanas endurece postura ante huachicol fiscal

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    Aduanas endurece postura ante huachicol fiscal
    Edificio de la Aduana de Nuevo Laredo CUARTOSCURO

Debido a las operaciones recientes sobre el huachicol, aduanas endurecerán su postura ante los que participen en ilícitos

En respuesta a los señalamientos relacionados a operaciones de huachicol fiscal, la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (Caaarem) dijo que el gremio “no defenderán” a los deshonestos ni aquellos que participen en ilícitos.

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En un comunicado, explicó que el organismo “no defenderá a quien haga un uso deshonesto de la patente que el Estado mexicano le ha otorgado, ni a quien, mediante malas prácticas o malos manejos, ponga en riesgo la legalidad, la seguridad o la soberanía nacional”. Advirtió que hay una “política de cero tolerancia” ante cualquier conducta que pueda atentar contra la legislación, la seguridad o la soberanía del país.

Dijo que representará a los agentes aduanales que sean responsables, honestos, que se apeguen a la legalidad y a las mejores prácticas. Explicó que “la defensa del agente aduanal es y seguirá siendo una de las razones fundamentales de nuestra Confederación. Quien trabaja con honestidad, cumple con la ley y actúa con responsabilidad tendrá siempre el respaldo de su organización gremial”.

Recordó que la Caaarem cuenta con más de 80 años de trayectoria y representa los intereses de los agremiados que desarrollan su actividad profesionalmente y que tienen un alto compromiso con el desarrollo económico de México.

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El presidente del gremio, José Ignacio Zaragoza Ambrosi, dijo que son pilares fundamentales de la Confederación la autorregulación y las buenas prácticas, elementos que fortalecerán al sector. Dijo que solamente si los agentes actúan en apego a la ley preservarán la confianza de las autoridades, de las empresas y de la sociedad.

Recordó que los nuevos estatutos de la Confederación fortalecen la autorregulación, la responsabilidad gremial y las buenas prácticas. Agregó que el propósito de esos lineamientos es que haya reglas claras de conducta y responsabilidad del actuar de cada agente aduanal.

Expresó que cada patente que otorga el Estado para que un agente aduanal pueda laborar como tal “implica una responsabilidad y un compromiso con México, por lo que su ejercicio debe conducirse siempre dentro del marco de la ley, con integridad, profesionalismo y responsabilidad”.

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