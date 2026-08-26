FGR halla bodegas con documentos de la red de huachicol de Ruffo

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    FGR halla bodegas con documentos de la red de huachicol de Ruffo
    Autoridades federales realizaron el cateo en estas bodegas vinculadas con la empresa Ingemar. FGR
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Autoridades catearon dos bodegas de la empresa Ingemar en la Ciudad de México

CDMX.- La fiscal General de la República, Ernestina Godoy, dio a conocer que se localizaron dos bodegas con documentación y pedimentos de la empresa ligada a red de huachicol fiscal del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo.

En un video, detalló que, derivado de acciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo), pidió y obtuvo de un juez una orden de cateo para dos bodegas de la empresa Ingemar localizados en un inmueble de la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/senalados-por-huachicol-fiscal-en-saltillo-permaneceran-bajo-arresto-domiciliario-ME22371805

“Peritos de la Fiscalía General de la República, en acompañamiento de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguraron pedimentos de importación, actas de asambleas y contratos que darían cuenta de la simulación ejecutada por los presuntos integrantes de la red criminal”, explicó.

Además, las autoridades encontraron otra documentación acerca de otros crímenes, de igual forma investigador por la Fiscalía General de la República (FGR).

“El análisis de lo asegurado permitió identificar indicios relevantes sobre operaciones de comercio exterior de la empresa investigada, los cuales aportan mayores elementos del modus operandi y abrirían nuevas líneas de investigación sobre esta compleja red de contrabando de combustible, con la que estaría vinculado Ernesto ‘N’ y 24 personas más”, agregó.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/el-esquema-del-huachicol-fiscal-asi-operaba-la-red-de-ernesto-ruffo-en-bc-coahuila-y-nl-PH22254920

“Nueve ya han sido detenidas. Es importante subrayar, a partir de algunos argumentos observados en la conversación pública, que la Fiscalía General de la República respeta a cabalidad la presunción de inocencia y el debido proceso”.

$!En el lugar se aseguraron documentos sobre la operación de la empresa y de la trama de huachicol fiscal.
En el lugar se aseguraron documentos sobre la operación de la empresa y de la trama de huachicol fiscal. FGR

“Cada uno de los vinculados a proceso cuenta con las garantías de ley para ejercer su defensa, frente a los documentos que -como los dados a conocer hoy- integran las carpetas de investigación”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ruffo-appel-busca-llevar-prision-domiciliaria-por-huachicol-fiscal-DH23061525

Godoy declaró que al momento esta dependencia no ha sido notificada de que la defensa de Ruffo Appel haya pedido el cambio de medida cautelar para que la prisión preventiva oficiosa sea cumplida en casa.

“En cambio, tenemos información que en su internamiento se garantizan todos los cuidados de salud con los que debe contar y se respetan cabalmente sus derechos”, concluyó.

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