$!Cateos por huachicol en Tamaulipas dejan 135 animales exóticos asegurados, incluidos tigres y jaguares

Un operativo contra el presunto almacenamiento y comercialización ilícita de combustibles en Tamaulipas derivó en el aseguramiento de 135 animales exóticos, entre ellos cinco tigres de Bengala, tres jaguares, dos hienas, tres leones africanos, un camello y 21 monos araña, informó el Gabinete de Seguridad. Los animales fueron localizados durante cateos realizados en cinco inmuebles relacionados con una investigación por el mercado ilícito de combustibles. Además de la fauna, las autoridades aseguraron aproximadamente 68 mil litros de diésel, vehículos, autotanques, equipo para el manejo de hidrocarburos, armas de fuego y equipos de comunicación. Un hombre fue detenido durante las acciones y quedó a disposición del Ministerio Público, mientras que los inmuebles fueron sellados y permanecen bajo resguardo de las autoridades.

ASEGURAN TIGRES, JAGUARES, HIENAS Y MONOS ARAÑA De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, uno de los cinco inmuebles cateados era un rancho en el que se encontraron más de 130 ejemplares de distintas especies. Entre los animales asegurados se encuentran:

- Cinco tigres de Bengala. - Tres jaguares. - Un ligre. - 21 monos araña. - Dos hienas. - Tres leones africanos. - Bisontes. - Búfalos. - Un camello.

Las autoridades señalaron que al menos 35 ejemplares corresponden a especies catalogadas como en peligro de extinción o sujetas a protección especial conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2010. Entre los ejemplares identificados dentro de estas categorías se encuentran monos araña mexicanos, jaguares, un tigrillo, una guacamaya verde y bisontes americanos, considerados en peligro de extinción. También fueron localizados borregos cimarrón, una iguana verde y un perico azteca, especies sujetas a protección especial.

PROFEPA QUEDA A CARGO DE LOS ANIMALES Todos los ejemplares fueron puestos a disposición de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), institución encargada de realizar su valoración, resguardo y manejo especializado. En el rancho también se encontraron especies cuyo comercio internacional está regulado por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). Entre ellas se encuentran los tigres de Bengala, un mandril, un lémur, leones africanos y tortugas sulcata. La presencia de estos ejemplares fue detectada durante las diligencias realizadas por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

CATEOS FUERON REALIZADOS CONTRA UNA RED DE HUACHICOL El Gabinete de Seguridad informó que las autoridades ejecutaron cateos en cinco inmuebles de Tamaulipas como parte de trabajos de inteligencia e investigación para combatir el mercado ilícito de combustibles. Los sitios intervenidos incluyeron un centro de almacenamiento, una gasolinera clandestina, un taller y el rancho donde fueron encontrados los animales. En los cuatro inmuebles restantes se aseguraron aproximadamente 68 mil litros de diésel, además de diversos vehículos y equipo presuntamente utilizado para el almacenamiento y manejo de hidrocarburos. Entre lo decomisado se encuentra:

- Un tractocamión. - Dos pipas. - Una camioneta tipo pick up. - Dos frac tanks. - Dos autotanques. - Cuatro bombas de presión. - Dos tanques reactores. - Cuatro tanques de almacenamiento. - Una motobomba. - Mangueras. - Contenedores para hidrocarburos. - Equipos de comunicación. - Dos armas de fuego. - Cartuchos.

Los inmuebles fueron asegurados y quedaron bajo resguardo de las autoridades mientras continúan las investigaciones.

REPORTAN AFECTACIÓN ECONÓMICA DE CASI 34 MILLONES DE PESOS Información obtenida por Infobae México señala que los cateos estarían dirigidos contra una célula identificada como Los Rojos del Cártel del Golfo, relacionada presuntamente con actividades de venta ilegal de combustible. De acuerdo con esa información, las acciones habrían representado una afectación económica estimada en 33 millones 955 mil 145 pesos. La célula de Los Rojos mantiene presencia, según información de la agencia especializada Insight Crime citada en el reporte, en los municipios de Altamira, Ciudad Madero y Tampico.

Las autoridades no han informado públicamente mayores detalles sobre la persona detenida ni han establecido, en el comunicado del Gabinete de Seguridad, la situación jurídica de los animales más allá de su puesta a disposición de la Profepa. El detenido quedó a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal. La Secretaría de Marina señaló que las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad continuarán con las investigaciones para afectar las capacidades logísticas y financieras de la red investigada, así como para preservar la vida silvestre localizada durante el operativo.

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Animales Decomisos

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Tamaulipas

