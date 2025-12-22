Adulto mayor muere atropellado por el Tren Maya en Yucatán; había sido reportado como desaparecido

/ 22 diciembre 2025
    Adulto mayor muere atropellado por el Tren Maya en Yucatán; había sido reportado como desaparecido
    Autoridades federales mantienen bajo investigación el atropellamiento de un adulto mayor ocurrido en las vías del Tren Maya, a la altura del Tramo 3, cerca de la estación Teya–Umán, en Yucatán VANGUARDIA

Un hombre de 86 años, con reporte de desaparición activo, perdió la vida tras ser atropellado por el Tren Maya en el Tramo 3, en el estado de Yucatán

Un hombre de 86 años de edad, identificado como Álvaro Peña Quintal, murió tras ser atropellado por el Tren Maya el pasado 17 de diciembre, en la vía correspondiente al Tramo 3 del megaproyecto ferroviario, en el estado de Yucatán.

Posteriormente, se confirmó que la víctima contaba con un reporte de desaparición activo y que su familia había iniciado su búsqueda.

Un hombre de 86 años, con reporte de desaparición activo, perdió la vida tras ser atropellado por el Tren Maya en el Tramo 3, en el estado de Yucatán; el caso permanece bajo investigación federal. FISCALÍA DE YUCATÁN

IDENTIFICAN A ADULTO MAYOR QUE MURIÓ ATROPELLADO POR EL TREN MAYA EN YUCATÁN

Fuentes allegadas a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) confirmaron al medio de comunicación Proceso la identidad del adulto mayor y señalaron que el accidente ocurrió aproximadamente a las 22:35 horas.

El hecho se registró a unos cinco kilómetros de la estación Teya–Umán, cerca del libramiento de Xpetén, en una zona por donde el tren cubría la ruta de Campeche a Cancún, Quintana Roo.

AUTORIDADES FEDERALES ACUDEN A ATENDER ACCIDENTE DEL TREN MAYA DONDE PERDIÓ LA VIDA UN ADULTO MAYOR

Tras el atropellamiento, al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública; sin embargo, el caso quedó a cargo de la Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General de la República (FGR), debido a que el Tren Maya es una obra de carácter federal.

Hasta el momento no se ha informado públicamente sobre el avance de las investigaciones ni sobre las diligencias realizadas en el sitio.

REPORTARON LA DESAPARICIÓN DE ADULTO MAYOR PREVIO A SU FALLECIMIENTO

De acuerdo con la información disponible, Álvaro Peña Quintal desapareció el mismo 17 de diciembre, día en que ocurrió el accidente. El adulto mayor vivía solo en el municipio de Chocholá, y cámaras de videovigilancia captaron el momento en que salió de su domicilio. Hasta ahora, se desconoce cómo logró trasladarse hasta las vías del Tren Maya y en qué circunstancias ingresó a la zona ferroviaria.

La familia presentó la denuncia por desaparición el 18 de diciembre, fecha en la que también se difundió oficialmente su ficha de búsqueda.

Según la ficha emitida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Yucatán, al momento de su desaparición Álvaro Peña Quintal vestía una sudadera color beige, playera tipo polo gris, pantalón de tela gris y sandalias color café. Además, llevaba consigo una bicicleta color verde aqua.

Hasta el cierre de esta información, ni las autoridades federales ni la empresa Tren Maya han emitido un comunicado oficial para confirmar o descartar el suceso, ni han proporcionado detalles adicionales sobre las circunstancias del atropellamiento o las medidas adoptadas tras el incidente.

El caso permanece bajo investigación por parte de las instancias correspondientes, mientras se espera información oficial que permita esclarecer los hechos ocurridos en el Tramo 3 del megaproyecto ferroviario.

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

