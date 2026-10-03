Advierte Anuies incremento en déficit presupuestario en universidades

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    Advierte Anuies incremento en déficit presupuestario en universidades
    La ANUIES plantea una propuesta de ampliación al subsidio ordinario a 36 mil 800 millones de pesos. UNSPLASH

El déficit alcanza ya los 55 mil 400 millones de pesos entre 2019 y 2026 en las universidades públicas estatales

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) advirtió del déficit presupuestario que presentan las universidades públicas estatales, que alcanza ya los 55 mil 400 millones de pesos entre 2019 y 2026.

Al asistir en representación de la asociación, Natalia Fiorentini, rectora de la Universidad Autónoma de Quintana Roo, dijo que las políticas de austeridad e intensificación de la eficiencia en estas instituciones educativas no han impedido que el déficit represente una carga directa para las familias.

Señaló que actualmente se registra la deserción anual de 211 mil estudiantes en el sistema público, de los cuales 76% abandona sus estudios por motivos económicos.

”La liga ya se rompió” y resulta inviable mantener el ritmo de crecimiento de la matrícula y cumplir con los mandatos constitucionales de obligatoriedad y gratuidad sin recursos suficientes, expresó.

Al presentar un diagnóstico sobre las finanzas de la educación superior en México, Fiorentini Cañedo indicó que para resolver este rezago la ANUIES plantea una propuesta de ampliación al subsidio ordinario a 36 mil 800 millones de pesos, dividida en dos ejes principales:

Se necesitan 9 mil 500 millones de pesos de aplicación inmediata para 2027, destinados a atender la política salarial, ajustes al salario mínimo, reformas a los sistemas de pensiones y jubilaciones, y la creación de un fondo solidario de mantenimiento e infraestructura.

Además, 27 mil 300 millones de pesos de asignación gradual, para constituir el fondo federal especial para la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior, en cumplimiento del artículo 3 constitucional y la Ley General de Educación Superior.

Fiorentini Cañedo destacó que las Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) integran 62% de la matrícula nacional, atendiendo a 3.6 millones de estudiantes desde nivel técnico superior universitario hasta posgrado, además de casi 800 mil alumnos en educación media superior.

Asimismo, en sus laboratorios y aulas se genera 90% de la investigación científica, humanística y tecnológica del país, y sus comunidades realizan al año más de 475 mil acciones de servicio social en zonas vulnerables.

Reiteró el compromiso de la Anuies de acompañar las transformaciones del país, subrayando que la inversión en educación superior es la vía más efectiva para asegurar el bienestar, la soberanía del conocimiento y oportunidades para la juventud mexicana.

En su oportunidad, Norma Galván Meza, rectora de la Universidad Autónoma de Nayarit, señaló que la escasez presupuestal limita severamente la operación de laboratorios, bibliotecas y los procesos de transformación digital.

Manifestó que la implementación del nuevo marco curricular en el nivel medio superior exige adecuaciones físicas y capacitación docente que actualmente no pueden cubrirse.

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