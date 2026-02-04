Advierte CCE trabas administrativas para invertir en México

México
/ 4 febrero 2026
    Advierte CCE trabas administrativas para invertir en México
    Señaló que es vital la coordinación para destrabar proyectos e inversiones en el País. CUARTOSCURO

José Medina Mora, presidente del CCE, dijo que el gran reto para 2026 es reactivar la inversión desde lo local a lo nacional

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, José Medina Mora, advirtió que existen proyectos de inversión detenidos en los estados por trámites y obstáculos administrativos, por lo que llamó a destrabarlos de manera coordinada con el Gobierno federal.

En el marco de la Reunión Nacional de Promoción de Inversiones, el dirigente empresarial señaló que la prioridad compartida para 2026 es reactivar la inversión desde lo local hacia lo nacional, donde se concentran los principales cuellos de botella.

“Es importante empezar de lo local hacia lo nacional, porque ahí es donde muchos de los proyectos de inversión se atoran, están detenidos, hay algún trámite que hace que no fluya y en el trabajo conjunto precisamente estaremos destrabando esos proyectos de inversión”, afirmó.

Medina Mora sostuvo que la coordinación entre autoridades federales, estatales y el sector privado permitirá acelerar los proyectos y aprovechar el portafolio de inversiones anunciado en el marco del Plan México.

“Reactivar la inversión es la prioridad que compartimos el gobierno y el sector empresarial en este 2026”, indicó.

El dirigente del CCE destacó que, además de la inversión pública en infraestructura anunciada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, el compromiso del sector privado es impulsar la inversión nacional, que representa un monto mayor al de la inversión extranjera.

“Sabemos que la inversión nacional es 10 veces mayor al menos que la inversión extranjera y es la suma de todos estos esfuerzos que nos permitirá, en unidad, Gobierno y sector empresarial en este 2026, lograr el crecimiento económico para ese desarrollo inclusivo, que es lo que queremos en la prosperidad compartida”, señaló.

También resaltó que, a septiembre de 2025, la inversión extranjera directa ascendió a 41 mil millones de dólares y que el porcentaje de inversión nueva aumentó respecto al año previo.

“A septiembre del 2025 es el 15 por ciento de inversión nueva; quiere decir que las empresas extranjeras están confiando en nuestro País, están apostando a invertir en México”, afirmó.

Medina Mora subrayó que la meta es acompañar y facilitar los proyectos en las 32 entidades federativas para evitar retrasos administrativos y acelerar su ejecución durante este año.

