Garantiza Sheinbaum certidumbre a empresarios; les pide invertir

Ante más de mil empresarios, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México tiene certidumbre y los instó a hacer inversiones.

“México tiene certidumbre puedo asegurárselos, el Gobierno quiere que haya inversiones, estamos buscando inversión privada, nacional y extranjera”, enfatizó durante la Reunión Nacional de Promoción de Inversiones realizada en el Museo Nacional de Antropología e Historia.

Indicó que en febrero, el Gobierno anunciará varios temas relacionados con inversión pública y privada.

La Mandataria recordó que su Administración anunció un plan de inversión pública y mixta por 5.9 billones de pesos para el sexenio, con el objetivo de detonar proyectos en infraestructura.

“Ayer mencionamos 5.9 billones en el sexenio y este año adicional a lo que ya tenía el presupuesto de egresos de la federación, son 722 mil millones de pesos adicionales, que son dos puntos adicionales del PIB en inversión, frente a por lo menos un punto del PIB de inversión directa nueva, que está en el presupuesto, además de otras inversiones importantes, que son reinversiones, que representa alrededor de un billón de pesos este año”, expuso.

Destacó que la inversión extranjera directa registrada en 2025 y la estabilidad del peso reflejan confianza en el País.

“Eso se nota en la inversión extranjera directa que tuvimos en 2025, en el peso como está hoy; no tendríamos la moneda que tenemos hoy si no hubiera confianza en nuestro país”, señaló.

Durante el encuentro, Sheinbaum agradeció a empresarias que promueven proyectos en las 32 entidades del País y afirmó que 2026 será un año favorable para la economía.

“Soy muy optimista del 2026, muy optimista, primero porque vivimos en un País glorioso”, expresó.

La Mandataria aseguró que su Gobierno continuará presentando proyectos en energía, carreteras, aeropuertos, hospitales y escuelas para fortalecer el desarrollo económico.

Marcelo Ebrard, Secretario de Economía, indicó que el propósito principal para 2026 es acelerar la inversión privada.

“Al día de hoy tenemos 406 mil 800 millones de dólares de inversión, los proyectos subieron de 2 mil 241 a 2 mil 539. Los empleos que se van a generar aumentaron de un millón 461 mil a un millón 630 mil”, dijo.

Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR), aseguró que para este años se quiere lograr la meta de 25 por ciento de inversión sobre el PIB.

“Para ello pedimos a empresarios y funcionarios por igual acelerar proyectos, aterrizar prioridades y resolver problemáticas y permisos. Este año nos reta a seguir aprendiendo, adaptarnos a nuevas reglas y a tecnologías cambiantes, a desarrollar competencias nuevas y sobre todo a trabajar juntos”.