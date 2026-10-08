Advierte EU que déficit de energía en CFE y Pemex frena a México en la IA

Reunido con senadores integrantes de la Comisión de Economía, un grupo de asesores de congresistas estadounidenses advirtió ayer que ni Petróleos Mexicanos ( Pemex ) ni la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tienen capacidad para abastecer de energía proyectos de data centers y de inteligencia artificial.

Durante un desayuno que se llevó a cabo en el piso 14 del Senado de la República, los asesores también cuestionaron los resultados que arrojó la reforma al Poder Judicial que impuso Morena el año pasado.

“Ellos plantearon la interrogante en el sentido de que si México quiere ser un País desarrollador de modelos de inteligencia artificial --como hoy todavía no lo es--, cómo podría abordarlo si tenemos limitaciones en flujo de energía eléctrica y en temas de agua” , reseñó el senador Rolando Zapata (PRI).

El ex Gobernador yucateco intervino para explicar que, si México aspiraba a ser “un País desarrollador de Inteligencia Artificial , tendríamos como País que desarrollar un plan estratégico, una estrategia integral, en una ruta de 5 a 10 años, por lo menos, y dentro de esa ruta, tendrían que revisarse las condiciones para el fortalecimiento de las capacidades energéticas” .

Zapata consideró que México debía expedir una “estrategia nacional para inteligencia artificial de mediano y largo aliento, donde precisamente se incorporarán las bases necesarias para contar con infraestructura necesaria”.

Respecto a la reforma al aparato judicial, tanto el senador anfitrión, Emmanuel Reyes, como la verde ecologista Juanita Guerra, argumentaron que los cambios habían permitido la “democratización” del Poder Judicial con la elección de Jueces por el pueblo.