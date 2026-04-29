Advierten especialistas sobre fraudes con códigos QR por auge de pagos digitales en México

El uso masivo de códigos QR para pagos, accesos, promociones y trámites abrió una nueva ruta de riesgo financiero en el país, donde esta herramienta ya se utiliza en comercios, restaurantes, estacionamientos, transporte y servicios, dijo a EFE en entrevista el especialista financiero Manuel Herrejón Suárez.

CIUDAD DE MÉXICO- El avance de los pagos electrónicos en México, enfrenta un nuevo riesgo: el fraude mediante códigos QR falsos, una modalidad que especialistas advierten puede afectar la confianza, la bancarización y la adopción de medios digitales.

“El fraude entendió una verdad elemental: la comodidad baja defensas. Hoy no necesita romper puertas ni vulnerar grandes sistemas, le basta con aprovechar malos hábitos masivos”, señaló.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) alerta que estos fraudes pueden darse mediante la sustitución de códigos legítimos por falsos, la redirección a sitios maliciosos, estafas en plataformas de pago, promociones sospechosas y alteración de cobros en puntos de venta.

El fraude ocurre cuando el usuario escanea un código aparentemente legítimo, pero es enviado a una página falsa para entregar datos bancarios, credenciales o realizar pagos a cuentas distintas a las esperadas.

“México avanza hacia una economía más digital, y eso es positivo. El problema aparece cuando digitalizamos más rápido de lo que educamos. Entonces la eficiencia se vuelve vulnerabilidad”, apuntó Herrejón.

El riesgo aparece en un momento en el que México busca reducir la dependencia del efectivo.

Según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024, el uso de efectivo como medio de pago frecuente disminuyó, mientras que las tarjetas y las transferencias electrónicas aumentaron.

El propio Banco de México impulsa herramientas como CoDi, que usa códigos QR y tecnología NFC para facilitar transacciones sin efectivo entre comercios y consumidores, y DiMo, que permite vincular un número celular a una cuenta para recibir transferencias electrónicas.

Incluso Banxico prepara reglas para homologar ambas herramientas, en un contexto en el que el llamado a acelerar los pagos digitales alcanza a autoridades, bancos e incluso a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mientras el regulador ha instado a modernizar el sistema financiero con “prudencia”.

“La seguridad digital ya no es un asunto exclusivo de bancos o especialistas. También depende del usuario común. La primera línea de defensa está en la pausa de tres segundos antes de escanear”, afirmó Herrejón.

Entre las recomendaciones, la Condusef apunta revisar visualmente el código, detectar si tiene pegatinas sobrepuestas, verificar la fuente, usar aplicaciones confiables, confirmar el enlace antes de pagar y monitorear cuentas.

“No basta con modernizar el cobro; hay que protegerlo. La confianza digital no se improvisa”, señaló Herrejón, quien pidió a comercios, plataformas e instituciones supervisar físicamente los puntos de cobro y establecer canales claros de reporte.

“Cuando la gente teme al fraude, reduce adopción financiera, vuelve al efectivo y encarece transacciones. La seguridad digital también es política económica”, concluyó.