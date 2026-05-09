Advierten que por recorte de calendario escolar, madres recibirán más carga de cuidados

Tras el anuncio de que el cierre del ciclo escolar de educación básica se adelantará al 5 de junio, la directora del Centro de Estudios Críticos de Género y Feminismos de la Universidad Iberoamericana, Michelle Gama Leyva, sostuvo que en México son las mujeres las que primariamente se encargan de las labores de cuidado, por lo que la medida afectaría sus ingresos, su desempeño laboral e incluso su salud mental.

Modificar el calendario escolar para extender a tres meses las vacaciones para alumnos de educación básica aumentará la carga de cuidados, principalmente a las mujeres, y expone a los niños y niñas a una sobreexposición a plataformas digitales, redes sociales e inteligencia artificial, alertaron especialistas.

Además, en caso de que no haya flexibilidad laboral, generaría una carga económica no prevista, por lo que llamó a sensibilizar a todos los sectores para que haya flexibilidad en términos laborales para quienes realizan cuidados.

“Es más de un mes de cuidados que se tienen que asumir, remunerados o no. Si son remunerados, va a implicar una carga financiera. Y si no, va a implicar impacto en el desempeño laboral y, por supuesto, ni hablar del bienestar y la salud mental”, sostuvo.

Gama Leyva dijo que las mujeres han tenido que asumir las tareas de cuidado sin la corresponsabilidad del Estado.

“¿Quién va a reorganizar todos los horarios, los trabajos, los traslados? ¿Quién va a tener que pedir permisos? ¿A quién le van a dar esos permisos? ¿Quién va a tener que renunciar a posibles ingresos? Tristemente, mayoritariamente las mujeres”, señaló.

Incluso, el dirigente de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, pidió que haya un pago económico para las personas que vayan a cuidar a los niños que no irán a la escuela.

”Vamos a plantear formalmente que el Gobierno entregue una compensación económica a las personas cuidadoras que se harán cargo de millones de niñas y niños a partir del fin de clases”, expresó.

En el caso de las personas que no puedan quedarse todo el tiempo con los niños, éstos enfrentarán los riesgos que implica el uso, sin supervisión y en exceso, de plataformas digitales, redes sociales e inteligencia artificial, alertó Cimenna Chao, especialista en psicología educativa.

Ante ello, recomendó a los padres y madres de familia elaborar un plan que establezca los contenidos que podrán ver los menores y por cuanto tiempo, así como amplificar el diálogo con ellos.

La investigadora de la Universidad Iberoamericana explicó que cuando hay una pérdida del entorno escolar, se pierde también ese sistema de cuidado ampliado que implica la escuela, la cual proporciona no sólo instrucción pedagógica o académica, sino una suerte de actividad estructurada a través de la socialización y la activación física e intelectual.

Descartan sanción a colegios

Pese al recorte del ciclo escolar anunciado por la SEP, las escuelas particulares podrán seguir prestando servicios conforme a lo estipulado en el contrato con los padres de familia, señaló la Asociación Nacional para el Fomento Educativo y la Asociación Nacional de Escuelas Particulares (ANFE-ANEP).

Detalló que la ley educativa castiga porque las escuelas suspendan clases días no autorizados por el calendario escolar, pero no sanciona por dar el servicio en días no considerados por el mismo instrumento.

Sin embargo, el organismo, que desde hace 40 años se dedica a brindar asesorías en el ámbito educativo, advirtió que se debe cuidar el registro de las calificaciones ante la SEP, pues la plataforma se cerrará el día en que la Secretaría lo determine.

“La ANFE-ANEP, después de haber hecho una minuciosa revisión de la legislación vigente (..) les informamos que aquellas escuelas que deseen continuar operando lo pueden hacer conforme a lo comprometido desde un inicio”, expuso. Con información de Mayumi Suzuki.